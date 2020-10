Syrie: près de de 170 rebelles proturcs tués ou blessés dans des frappes imputées à Moscou

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Près de 170 rebelles syriens affiliés à la Turquie ont été tués ou blessés ce lundi 26 octobre dans des frappes imputées à la Russie, contre leur camp à Idlib en Syrie, l’escalade la plus meurtrière dans cette région depuis huit mois, rapporte l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Selon un dernier bilan de cette ONG syrienne de défense des droits de l’homme qui monitore le conflit à partir d’un vaste réseau de sources sur le terrain, «78 combattants» ont péri dans les frappes et quelque 90 ont été blessés, mais le bilan pourrait encore être revu à la hausse, car certains blessés se trouvent «dans un état critique.

Les avions de combat russes ont ciblé un camp appartenant à la Légion Al-Sham affiliée à Ankara dans la région de Jabal Al-Duwailah de Harim au nord-ouest d’Idlib, rapporte l’OSDH.

Une cohorte de combattants était censé quitter le camp, après un cours de formation organisé pour eux par la Légion Sham, note également l’ONG.

