Afghanistan et Moyen-Orient: «Il est temps de rentrer à la maison», déclare le nouveau chef du Pentagone

Le nouveau chef du Pentagone par intérim Christopher Miller, un loyaliste du président Trump, a laissé entendre dans son premier message à ses troupes qu’il pourrait accélérer le retrait des soldats américains d’Afghanistan et du Moyen-Orient.

«Toutes les guerres doivent prendre fin», écrit Miller, nommé en remplacement de Mark Esper, limogé lundi par un tweet par Donald Trump.

«Mettre fin aux guerres requiert compromis et partenariats. Nous avons relevé le défi ; nous avons tout donné. Il est temps désormais de rentrer à la maison», insiste-t-il dans une lettre publiée samedi matin sur le site du département de la Défense et qui semble une première indication de la direction que le Pentagone pourrait prendre au cours des dernières semaines au pouvoir de Trump, période incertaine qui a soulevé des inquiétudes sérieuses parmi les responsables de la défense qui craignent que le président sortant tente d’imposer des politiques auxquelles le Pentagone a résisté tant bien que mal au cours des quatre dernières années.

Le nouveau secrétaire, un ancien lieutenant des forces spéciales, n’y mentionne toutefois directement aucun site de déploiement, mais, en faisant référence à la guerre menée contre l’organisation terroriste al-Qaïda, il semble évoquer en priorité l’Afghanistan et l’Irak, où de nombreux soldats américains ont été déployés à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Mais il se peut également que ce soit l’accélération retrait des forces militaires américaines d’Allemagne, où l’armée américaine a des milliers de soldats, qui soit visée.

Donald Trump, qui avait promis de mettre un terme aux «guerres sans fin», a annoncé qu’il souhaitait ramener à 2500 le nombre de soldats américains en Afghanistan début 2021 et a même évoqué un retrait total pour Noël. Même s’ils ne critiquent pas publiquement la position de la Maison-Blanche, certains gradés se disent en privé formellement opposés à un chiffre inférieur à 4500 militaires tant que la violence ne diminue pas sur le terrain.

Ils notent qu’un retrait ordonné, notamment le transport de milliers de soldats avec leur équipement, ne pourra se faire complètement d’ici l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier 2021, sauf à laisser sur place des armements dont les ennemis des États-Unis pourraient s’emparer.

Les licenciements et les démissions au Pentagone surviennent alors que Trump refuse de reconnaître sa défaite électorale et d’autoriser le gouvernement fédéral à commencer à se préparer à une transition de pouvoir au président élu Joe Biden. Les responsables de la défense ne cachant pas que ce retard dans la préparation de la transition pourrait menacer la sécurité du pays.

Après le licenciement d’Esper et son remplacement par Miller, James Anderson, sous-secrétaire par intérim à la défense pour la politique, a été remplacé par Anthony Tata, un adepte des théories du complot dont Trump n’avait pas pu précédemment obtenir la confirmation du Sénat en raison de remarques incendiaires que Tara avait faites au sujet des musulmans et de l’ancien président Barack Obama.

A aussi été écarté le vice-amiral de la marine à la retraite Joseph Kernan, sous-secrétaire à la défense pour le renseignement et la sécurité, qui a été remplacé par Ezra Cohen-Watnick, un ancien conseiller à la sécurité nationale à la retraite du général Michael Flynn, condamné pour avoir menti au FBI.

Jusqu’ici, rien de très rassurant.

«Dans le rapport de la Commission du 11 septembre, l’une des choses dont ils ont parlé était l’impact du retard de la période de transition sur notre sécurité nationale», a pour sa part déclaré vendredi aux journalistes Jen Psaki, porte-parole de l’équipe de transition de Biden, lors d’un appel vendredi.

Le licenciement et le remplacement rapide d’Esper par un loyaliste du président Trump semble inquiéter les responsables civils et militaires civils du Pentagone, qui se demandent qui craignent des changements de politique majeurs, brusques et impréparés – tels qu’un retrait rapide d’Afghanistan ou une nouvelle action antiterroriste au Moyen-Orient ou au Sahel, ou même une utilisation potentielle des forces militaires sur le sol américain pour contester les résultats des élections avant le départ du président sortant.

Au cours des quatre dernières années, le Pentagone a tenté de raisonner Donald Trump et de l’amener à modifier certaines décisions telles que la création de la Force spatiale, le retrait d’Afghanistan et de Syrie et l’utilisation de la force militaire pour réprimer les manifestations.

La résistance publique du général de l’armée de l’air à la retraite David Goldfein à la création d’une force spatiale, en raison des problèmes de coût et de bureaucratie, est généralement considérée comme l’une des raisons pour lesquelles Trump ne l’a pas choisi comme chef d’état-major de la Défense en remplacement du général Dunford..

L’ancien secrétaire à la Défense et général des Marines, James Mattis, lui, a irrité Trump en le convaincant de ne pas retirer ses troupes d’Afghanistan en 2017, et a finalement démissionné après l’annonce par Trump du départ des forces américaines en Syrie fin 2018.

Quant à Esper, il est tombé en disgrâce auprès de Trump lorsqu’il a repoussé l’utilisation des militaires de la régulière pour contrer les manifestations à l’échelle nationale après la mort de George Floyd étouffé par des policier à Minneapolis.

