Afghanistan: Mitch McConnell met Trump en garde, un retrait accéléré des troupes ferait le jeu des terroristes

Le chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell a vivement mis en garde le président Donald Trump contre une accélération du retrait des soldats américains en Afghanistan et en Irak, plaidant pour une présence continue des forces américaines pour lutter contre le terrorisme.

«Les derniers jours ont suscité de nouvelles spéculations sur la perspective d’un retrait rapide des forces militaires des États-Unis de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan.», a déclaré McConnell lundi.

«Bien sûr, toutes les guerres doivent prendre fin», admet le chef de la majorité républicaine au Sénat, «la question est de savoir comment elles se terminent et si les conditions auxquelles elles prennent fin sont favorables ou défavorables à la sécurité et aux intérêts des États-Unis. Et rien dans les circonstances auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui ne donne à penser que si nous perdons notre détermination, les terroristes ne s’en prendront pas à nous.»

«Nos amis en Europe et ailleurs ont un intérêt commun à mettre fin aux refuges pour le terrorisme. Aujourd’hui, en Afrique, notre présence américaine limitée soutient une initiative multinationale menée par la France pour lutter contre les terroristes islamistes radicaux. De même, dans les endroits où les forces américaines continuent de jouer un rôle dans les conflits en cours à travers le Moyen-Orient élargi, les secrétaires Mattis et Esper ont travaillé dur et avec succès pour obtenir de nouvelles contributions de la part de partenaires européens et faire évoluer notre position de plus en plus vers un rôle de soutien.», poursuit McConnell qui note que, les partenaires locaux des États-Unis assument manifestement la part du lion du fardeau de ce combat et nulle part, ni en Afghanistan, en Irak ou en Syrie, les forces de combat américaines ne sont en première ligne..

Les États-Unis ont remporté des succès majeurs sur le champ de bataille en soutenant et en travaillant avec et par l’intermédiaire de partenaires locaux tels que les Forces de sécurité nationale afghanes, le Iraqi Counter Terrorism Service et les combattants kurdes et arabes locaux des Forces démocratiques syriennes, souligne-t-il.

«La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est totalement différente de celle à laquelle nous étions confrontés il y a dix ans. Nous n’avons pas des centaines de milliers de soldats engagés dans des combats à l’étranger. Nous ne sommes pas une force d’occupation.», affirme Mitch McConnell. «Aujourd’hui, notre présence militaire américaine limitée au Moyen-Orient soutient les forces locales et permet les efforts multinationaux. Nous jouons un rôle limité mais important dans la défense de la sécurité nationale américaine et des intérêts américains contre des terroristes qui n’aimeraient rien de plus que la force la plus puissante pour le bien de l’histoire mondiale reprenne ses billes et rentre chez elle. Ils adoreraient ça.»

«C’est pourquoi, l’année dernière, 70 sénateurs – une supermajorité bipartite – ont voté pour un amendement que j’ai rédigé. l’amendement a reconnu les progrès réalisés en Syrie et en Afghanistan, a identifié les risques qui subsistent et a averti qu’un retrait précipité créerait des vides que l’Iran, la Russie et les terroristes seraient ravis de combler.», ajoute le chef de la majorité au Sénat,

«Il n’y a aucun Américain qui ne souhaite pas que la guerre en Afghanistan contre les terroristes et leurs complices ait déjà été définitivement gagnée. Mais cela ne change pas le choix actuel qui nous est proposé actuellement: Un retrait rapide des forces des États-Unis d’Afghanistan maintenant blesseraient nos alliés et raviraient ceux qui nous souhaitent du mal. La violence qui touche les Afghans est toujours endémique. Les talibans ne respectent pas les conditions du soi-disant accord de paix.»

«Les conséquences d’une sortie américaine prématurée seraient probablement encore pires que le retrait du président Obama d’Irak en 2011, qui a alimenté la montée de l’Etat islamique et une nouvelle vague de terrorisme mondial. Cela rappellerait le départ humiliant des Américains de Saigon en 1975.», avertit McConnell.

Pour McConnell, «la retraite enhardirait les talibans, en particulier l’aile meurtrière Haqqani, et risquerait de replonger les femmes et les filles afghanes dans ce qu’elles ont vécu dans les années 90. Cela donnerait à Al-Qaïda affaibli et dispersé une grande victoire de propagande et un havre de paix renouvelé pour préparer des attaques contre l’Amérique. Et ce serait une bonne nouvelle pour l’Iran, qui a longtemps fourni des armes et un soutien aux talibans et qui cherche explicitement à ce les États-Unis se retirent du Moyen-Orient.»

Comme un certain nombre d’anciens responsables et ambassadeurs l’ont récemment déclaré, de conclure le puissant chef de la majorité républicaine au Sénat: «Le spectacle des troupes américaines abandonnant leurs installations et leur équipement, laissant le terrain en Afghanistan aux talibans et à l’EI, serait diffusé dans le monde entier comme un symbole de la défaite et de l’humiliation des États-Unis et la victoire de l’extrémisme islamiste.»

Donald Trump, qui avait promis de mettre un terme aux «guerres sans fin», a annoncé qu’il souhaitait ramener à 2500 le nombre de soldats américains en Afghanistan début 2021 et a même évoqué un retrait total pour Noël.

Des pourparlers de paix sont en cours entre les talibans et le gouvernement afghan, faisant suite à un accord, l’accord de Doha, entre Washington et les insurgés qui prévoit le retrait des forces américaines d’ici mi-2021 en échange, notamment, d’une réduction de la violence et de pourparlers interafghans.. Avant d’être limogé par Donald Trump le 9 novembre, l’ex-secrétaire à la Défense Mark Esper avait insisté sur un minimum de 4500 soldats en Afghanistan, jusqu’à ce que les talibans démontrent une réduction de la violence sur le terrain.

Hier, le nouveau chef du Pentagone par intérim Christopher Miller, un loyaliste du président Trump, a laissé entendre dans son premier message à ses troupes qu’il pourrait accélérer le retrait des soldats américains d’Afghanistan et du Moyen-Orient, faisant craindre un retrait précipité pour des raisons purement politiques.

