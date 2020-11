Cachemire: au moins 10 morts dans une bataille d’artillerie entre les forces indiennes et pakistanaises

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les forces indiennes et pakistanaises se sont livrées ce vendredi 13 novembre à leur plus grosse bataille d’artillerie depuis plusieurs mois sur leur frontière contestée au Cachemire, faisant au moins 10 morts et des dizaines de blessés, a-t-on appris auprès de responsables des deux pays.

Cinq affrontements au total, avec des bombardements et des échanges de coup de feu, se sont déroulés le long de la Ligne de contrôle (LoC) qui sépare sur 740 km l’Azad Cachemire (Pakistan) du Jammu-et-Cachemire (Inde) et fait office de frontière de fait.

Cette nouvelle poussée de tensions intervient cinq jours après la mort de trois soldats indiens et trois insurgés lors d’un échange de tirs sur la LoC.

Après les combats de vendredi, l’armée indienne a accusé le Pakistan d’une violation «délibérée» du cessez-le-feu de 2003 qui subit des atteintes chaque semaine. «Le Pakistan a utilisé des mortiers et d’autres armes » et «a délibérément visé des zones civiles», selon un communiqué de l’armée indienne.

Trois soldats indiens ont été tués et trois autres blessés dans le secteur de Keran à la frontière et, selon la police cachemirie, trois civils ont été tués et au moins trois autres grièvement blessés dont un homme qui a perdu les deux jambes.

De son côté, Raja Farooq Haider, chef du gouvernement du Cachemire pakistanais, a fait état de cinq tués et 31 blessés dans des bombardements intenses dans les vallées de Neelum et Jhelum.

Des centaines d’habitants ont été déplacés de la zone de la Ligne de contrôle dans la partie indienne du Cachemire, tandis que les responsables pakistanais ont déclaré que des dizaines d’habitations dans le Cachemire pakistanais avaient été incendiées par les bombardements.

L’armée indienne a affirmé que les affrontements ont commencé lorsque des combattants ont tenté de franchir la LoC pour pénétrer sur le territoire de l’État indien du Jammu-et-Cachemire. Les soldats indiens ont « riposté fortement en infligeant des dommages substantiels aux infrastructures de l’armée pakistanaise avec des victimes », selon le communiqué de l’armée.

Les deux pays se livrent régulièrement à des duels d’artillerie de part et d’autre de la LoC et s’en rejettent invariablement la responsabilité.

Le Cachemire est divisé entre l’Inde et le Pakistan, désormais des puissances nucléaires, depuis leur indépendance de la Couronne britannique et la partition de 1947. Il a provoqué deux des trois guerres qui les ont opposés depuis.

Les deux pays réclament l’intégralité de cette région himalayenne majoritairement peuplée de musulmans où l’Inde fait en outre face depuis plus de trente ans à une insurrection séparatiste ayant fait des dizaines de milliers de morts, principalement des civils.

Le premier ministre indien Narendra Modi devait se rendre samedi dans une zone frontalière pour rendre visite aux forces indiennes à l’occasion de Diwali, ou fête des Lumières, la plus importante fête hindoue de l’année, selon les médias.

Le premier ministre indien passe cette fête en compagnie de soldats tous les ans depuis son accession au pouvoir en 2014.

*Avec AFP