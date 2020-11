Conférence quadriennale des donateurs pour l’Afghanistan à Genève: des fonds, mais sous conditions

Temps de lecture estimé : 4 minutes

À la Conférence quadriennale des donateurs pour l’Afghanistan à Genève, qui se tient au Palais des Nations par visioconférence lundi et mardi, les participants, avec en tête les pourparlers de paix qui se déroulent en ce moment à Doha entre les autorités afghanes et les rebelles talibans, ont promis de l’aide financière, mais sous conditions de préserver les acquis démocratiques.

La Conférence quadriennale des donateurs pour l’Afghanistan à Genève, coorganisée par les Nations Unies et les gouvernements afghan et finlandais, réunit des représentants de plus de 70 pays et d’organisations et d’agences internationales. La conférence doit fixer des objectifs de développement et établir des engagements de financement pour l’Afghanistan sur la période 2021-2024.

«Aujourd’hui est une bonne journée pour l’Afghanistan », a lancé la représentante de l’ONU en Afghanistan, Deborah Lyons, affirmant qu’il y avait de « fortes promesses de dons» mais adressant aussi une mise en garde: «l’Afghanistan doit progresser, pas retourner en arrière».

La communauté internationale craint que les talibans, chassés en 2001 par une coalition internationale et qui semblent avoir l’initiative sur le terrain, ne reviennent au pouvoir et réinstaurent leur régime brutal qui avait privé les Afghanes de leurs droits.

« Les talibans doivent donner plus de gages de confiance et d’engagement en faveur de la paix », a exigé Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne.

Il a appelé à un arrêt immédiat des violences, qui sont en hausse, les talibans voulant se donner un avantage dans la négociation en dominant sur le terrain. Un message repris par tous les intervenants.

L’Union européenne a promis «un niveau d’aide équivalent pour les quatre ans à venir » au 1,2 milliard d’euros qui avait été promis en 2016, soit 1,4 milliard $ US. Engagement auquel il faut ajouter, notamment, du côté européen, ceux des Pays-Bas, 260 millions $ US, de l’Allemagne, 512 millions $ US, de la France, 104 $ US, de l’Italie, 35 $ US, de l’Irlande, 10 millions $ US.

Le Canada, qui pour sa part s’est engagé pour 260 millions $ US, a également prévenu qu’il «calibrera sa contribution en fonction de ce qui se passe» à la table des négociations. La représentante des Pays-Bas a été encore plus directe: «notre contribution n’est pas une carte blanche».

Les États-Unis, première puissance économique mondiale, dont l’administration sortante vient d’annoncer l’accélération du retrait de ses troupes sans égard aux progrès des pourparlers de paix en cours et au respect par les talibans des conditions de l’accord de Doha signé en février, ne se sont engagés que pour 600 millions $ US.

Le Royaume-Uni, qui a combattu toutes ces années au côté des Américains en Afghanistan, s’est engagé pour 828 millions $ US, et le Japon pour 720 $ US. L’Australie, dont les troupes ont aussi combattu en Afghanistan, s’est engagé 144 millions $ US.

Dans un très long plaidoyer, par visioconférence depuis Kaboul, le président Ashraf Ghani, a pour sa part appelé les donateurs internationaux à ne pas se détourner de son pays, même s’il s’attend à une réduction de l’aide dans le contexte d’une économie mondiale ralentie par l’épidémie de COVID-19.

Le pays reste très largement dépendant de ce soutien, les promesses de Kaboul de développer l’économie et de combattre la corruption tardant à se concrétiser.

Lors de la précédente conférence, en 2016 à Bruxelles, 15,2 milliards de dollars (12,8 milliards d’euros) avaient été promis à l’Afghanistan.

Un soutien important des donateurs internationaux aiderait le gouvernement afghan à faire face aux talibans à la table des négociations, alors que les insurgés ont été enhardis par l’accord signé en février avec Washington entérinant le retrait complet des troupes américaines à la mi-2021, qu’ils ont célébré comme une victoire face aux Américains.

La situation sur le terrain va toutefois se compliquer un peu plus pour Kaboul. Les États-Unis ont annoncé la semaine passée le retrait d’ici la mi-janvier de quelque 2000 soldats du pays, accélérant ainsi le calendrier établi par l’accord de février.

Protéger les civils, les femmes et les enfants

Dans le contexte des négociations de paix entre le gouvernement afghan et les talibans, la cheffe des droits de l’homme de l’ONU a quant à elle invité lundi les différentes parties à prendre des engagements immédiats pour protéger la vie des civils.

«Cela peut sauver de la souffrance des milliers de familles, réduire les récriminations et renforcer la confiance entre les négociateurs», a déclaré la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, à l’ouverture d’un événement en marge d’une conférence des donateurs, qui se tient ce lundi et mardi à Genève. Mme Bachelet a ainsi plaidé pour une réduction de la violence et « idéalement un cessez-le-feu ».

La cheffe des droits de l’homme de l’ONU s’est inquiétée du lourd tribut payé par les civils afghans. De janvier à octobre de cette année, la Mission de l’ONU dans ce pays (MANUA) a enregistré près de 6.000 victimes civiles (2.117 tués et 3.822 blessés).

Et Les pertes civiles n’ont pas diminué depuis le début des pourparlers de paix le 12 septembre.

La Haut-Commissaire a aussi mis en garde sur une quelconque volonté d’échanger ou de troquer à la table des négociations certains droits pour atteindre d’autres objectifs politiques. «Les droits des femmes ne constituent pas un aspect distinct et jetable de ce système», a-t-elle averti. Elle veut s’assurer d’une participation significative des femmes au processus, par tous les canaux et à tous les niveaux de décision.

La cheffe des droits de l’homme à l’ONU s’attend également à ce que les négociations de paix offrent aux parties la possibilité de s’entendre sur des mesures de confiance en matière de protection de l’enfance. Il s’agit de mettre en place des programmes dans les communautés pour la libération des enfants détenus et la réintégration des enfants recrutés.

Elle a donc demandé à toutes les parties de cesser les attaques contre les hôpitaux et les écoles. Il s’agit aussi de donner la priorité aux zones géographiques de déminage humanitaire afin de protéger les enfants contre les dangers.

