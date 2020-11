Covid 19: des Rangers du 4 GPRC déployés à la Première Nation Denesuline de Hatchet Lake

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le 28 Novembre 2020, environ 20 Rangers canadiens du 4e Groupe de patrouille des Rangers canadiens (4 GPRC) ont déployés à la Première Nation Denesuline de Hatchet Lake pour assister les autorités locales dans leurs efforts contre la COVID-19.

Les Rangers y apporteront leur soutien à la communauté locale dans la production et la distribution de produits indispensables, tels que la nourriture, le bois de chauffage, et les colis de réconfort. Ils apporteront également leur aide avec la diffusion d’informations provenant d’entités communautaires, provinciales et fédérales concernant les mesures de protections personnelles pour la santé et des stratégies de réduction des risques à multi-facettes auprès de la communauté.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les Forces armées canadiennes (FAC) collaborent étroitement avec leurs partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux à l’appui de l’intervention pangouvernementale face à la COVID-19.

Auparavent, une équipe d’aide médicale polyvalente a commencé depuis le 2 novembre à soutenir la maison Rod McGillivary Memorial Care Home de la Nation crie Opaskwayak à The Pas, au Manitoba, en réponse à une demande d’aide visant à y gérer l’éclosion de COVID-19. Cette équipe offre du soutien à cette maison de soins infirmiers en prodiguant des soins et du soutien médicaux immédiats aux résidents, de même que de l’aide à la gestion des patients, du soutien en matière de santé générale aux résidents et de l’aide d’autre nature pour y soutenir la gestion des soins de santé.

Et depuis le 30 octobre 2020, les Forces armées canadiennes offrent du soutien par l’entremise du 3e Groupe de patrouille des Rangers canadiens et des membres de la Première réserve à la Première Nation Neskantaga dont les membres ont dû évacur vers Thunder Bay en raison d’une panne de l’approvisionnement en eau de la collectivité et, à cette occasion, ont demandé une aide fédérale sous la forme de personnel autonome au sol pour assurer la sécurité et l’entretien continu de la communauté pendant que les résidents sont à Thunder Bay.

De plus, les membres du personnel des FAC / du MDN appuient l’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC) alors qu’elle coordonne sa stratégie de vaccination contre la COVID-19 et vendredi 27 novembre, la ministre de la Santé, Patty Hajdu, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, ont annoncé ce vendredi 27 novembre que le major général Dany Fortin et d’autres officiers généraux, ainsi que les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale viendront épauler les efforts du gouvernement pour la distribution du vaccin.

La stratégie est maintenant à l’étape de la planification, essentielle au bon déroulement d’une réponse fédérale coordonnée.