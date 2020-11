Des milliers de Biélorusses assistent aux funérailles d’un ex-soldat et opposant mort au lendemain de son arrestation

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des milliers de Biélorusses ont participé vendredi à Minsk aux funérailles de Roman Bondarenko, un militant d’opposition de 31 ans, mort à l’hôpital la semaine dernière au lendemain de son arrestation par la police biélorusse.

Cet ancien soldat de 31 ans a été arrêté par la police mercredi de la semaine dernière à Minsk après une altercation entre des habitants et des hommes masqués qui retiraient des rubans rouges et blancs accrochés dans une cour d’immeuble. Souffrant de lésions cérébrales, il est mort le lendemain sur fond de lourds soupçons de passage à tabac.

Farewell with Raman Bandarenka today in Minsk. He was killed by Lukashenka's thugs. People are chanting "Long live, Belarus", reminding that we won't forget and won't forgive the state terror. The hearts of Belarusians are broken. pic.twitter.com/NDo4ZccPox