Irak: sept roquettes visent l’ambassade des États-Unis

Au moment même où le nouveau secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, annonçait que les États-Unis allaient retirer 500 de leurs soldats en Irak, sept roquettes ont visé mardi soir l’ambassade des États-Unis à Bagdad, une attaque qui rompt plus d’un mois de trêve décrétée par les factions irakiennes pro-Iran et qui a tué une fillette.

Quatre projectiles se sont abattus dans la Zone verte où se trouve l’ambassade, tandis que trois autres sont tombées dans des quartiers de Bagdad, tuant une fillette et blessant cinq civils.

L’attaque, menée depuis un quartier de l’est de Bagdad, a eu lieu deux heures après un entretien téléphonique entre le premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo où les deux hommes ont notamment évoqué, selon le bureau de du premier ministre irakien, «l’avenir de la coopération entre l’Irak et la coalition internationale emmenée par les États-Unis», déployée en 2014 en Irak pour combattre le groupe djihadiste État islamique (EI).

À la mi-octobre, les factions pro-Iran en Irak avaient annoncé qu’elles n’attaqueraient plus l’ambassade américaine à condition que Washington annonce le retrait de toutes ses troupes d’ici la fin de l’année.

Commentant les spéculations sur la perspective d’un retrait rapide des forces militaires des États-Unis de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan.», le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McSonnell, a déclaré lundi: «Bien sûr, toutes les guerres doivent prendre fin», admet le chef de la majorité républicaine au Sénat, «la question est de savoir comment elles se terminent et si les conditions auxquelles elles prennent fin sont favorables ou défavorables à la sécurité et aux intérêts des États-Unis. Et rien dans les circonstances auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui ne donne à penser que si nous perdons notre détermination, les terroristes ne s’en prendront pas à nous.»

Mais, peu avant la trêve de la mi-octobre, le secrétaire d’État Mike Pompeo, un loyaliste de Donald Trump, avait lancé un ultimatum aux dirigeants irakiens: si les tirs de roquettes ne cessaient pas, Washington rappellerait purement et simplement l’ensemble de ses diplomates et soldats du pays et aujourd’hui encore, des experts assurent que l’administration Trump a rassemblé tous les documents nécessaires pour procéder à une fermeture rapide de l’ambassade à Bagdad.

Il se pourrait bien que, comme en Afghanistan, la nouvelle administration qui arrivera le 20 janvier à la Maison-Blanche se trouve devant le fait accompli.