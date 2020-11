Iran Un haut scientifique du nucléaire assassiné, Israël pointé du doigt

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un scientifique iranien de haut rang travaillant dans le secteur nucléaire a été assassiné vendredi alors qu’il se trouvait dans son véhicule près de Téhéran, le chef de la diplomatie iranienne accusant Israël d’avoir joué un «rôle» dans cet «acte terroriste».

«Des terroristes ont assassiné aujourd’hui un éminent scientifique iranien. Cette lâcheté – avec des indications sérieuses du rôle d’Israël – montre le bellicisme désespéré de ses auteurs», a tweeté Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.