Jour du Souvenir 2020: message du commandant de la 2e Division du Canada, le brigadier-général Gervais Carpentier.

En ce Jour du Souvenir 2020, nous sommes fiers de pouvoir rediffuser le message du commandant de la 2e Division du Canada, le brigadier-général Gervais Carpentier.

Prenons le temps de rendre hommage et de témoigner notre respect à ceux et celles qui ont servi le Canada avec vaillance et honneu. #nOublionsJamais



Let’s pay our respects and to bear witness to those who served Canada with valour and honour. #LestWeForget pic.twitter.com/HQb6GLZ6AY