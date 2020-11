Le Canada confie le commandement de la Mission de l’OTAN en Irak au Danemark

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Aujourd’hui, le major-général Jennie Carignan, des Forces armées canadiennes (FAC), a confié le commandement de la Mission de l’OTAN en Irak au lieutenant-général Per Pugholm Olsen, des Forces armées danoises, dans une cérémonie qui s’est déroulée à Bagdad, en Irak.

Le major‑général Carignan a assumé le commandement de la Mission de l’OTAN en Irak en novembre 2019, marquant ainsi le début d’une deuxième année de leadership canadien. En collaboration avec nos alliés, les pays partenaires et les intervenants internationaux, la Mission de l’OTAN en Irak a aidé à renforcer les forces de sécurité et les institutions d’instruction militaire irakiennes pour empêcher le retour de Daech et assurer la stabilité régionale.

Les FAC transfèrent le commandement d’une organisation bien établie et en bonne position pour continuer de connaître du succès. Aux côtés de nos homologues du Danemark et d’autres pays, le Canada continuera de contribuer à l’atteinte des objectifs de la mission et, de façon plus large, à l’assurance de la sécurité et de la stabilité au Moyen‑Orient. L’engagement du Canada envers la mission demeure inébranlable.

Ça a été un honneur pour l’Adjuc Gaudreau et moi de diriger @IraqNato . Nous croyons à cette mission, au fier peuple irakien et à sa nation. Veuillez accueillir le Lgén Olsen et CSM Nilsson, deux dirigeants chevronnés qui poursuivront la noble mission de l’OTAN en Irak. pic.twitter.com/tm5SVu9iy3 — Major-général Jennie Carignan (@MGen_Carignan) November 24, 2020

Citations

« Lors de la réunion des ministres de la Défense de l’OTAN du mois dernier, j’ai réitéré l’engagement indéfectible du Canada envers l’OTAN et l’ordre international fondé sur la règle de droit. Notre leadership dans le cadre de la mission de l’OTAN en Irak pendant deux années consécutives témoigne de cet engagement. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent être fiers du rôle de commandement que nous avons joué lors de cette mission, qui contribue à renforcer les forces de sécurité irakiennes. Maintenant que le Danemark a pris la relève, je suis enthousiaste à l’idée de continuer de travailler avec nos alliés et partenaires pour mener à bien cette importante mission de l’OTAN.»

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« À titre de commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada, je suis fier des réalisations des Forces armées canadiennes au fil des deux dernières années à la tête de la Mission de l’OTAN en Irak. Cette mission vitale et courante a pu tirer profit du service dévoué d’hommes et de femmes en déploiement provenant du Canada, de l’OTAN et de pays partenaires ne faisant pas partie de l’OTAN sous commandement canadien. Je tiens à remercier le major-général Jennie Carignan pour son dévouement et ses conseils dans le maintien de l’excellence opérationnelle, surtout compte tenu des défis liés aux opérations dans l’environnement de COVID‑19 actuel. Le major-général Carignan confie maintenant le commandement au lieutenant-général Per Pugholm Olsen du Danemark après avoir réuni les conditions nécessaires pour le succès continu de la Mission de l’OTAN en Irak. »

Lieutenant-général Christopher Coates, commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada

« Pendant l’année qu’a duré mon commandement, j’ai eu le privilège de travailler avec une équipe composée de conseillers et de mentors militaires et civils très compétents provenant de pays appartenant à l’alliance de l’OTAN et de pays partenaires offrant une expertise et des meilleures pratiques globales dans la réforme du secteur de la sécurité et de la défense, dans le développement institutionnel et dans l’instruction militaire. Je suis très fière du travail professionnel réalisé par les membres des Forces armées canadiennes pendant cette mission. Ils ont prouvé leur valeur par leur compréhension et leur respect innés de la culture locale, ce qui les rend particulièrement adaptés à ce type d’entreprise. Nos camarades sont d’excellents ambassadeurs et ambassadrices pour le Canada et pour nos valeurs. »

Major-général Jennie Carignan, commandante sortante, Mission de l’OTAN en Irak

La deuxième année de leadership canadien de la Mission de l’OTAN en Irak a pris fin aujourd’hui avec la passation du commandement du mgen Jennie Carignan au #Danemark. Nous vous invitons à revisiter les succès de la mission lors de la dernière année. #NoussommesOTAN #NMI pic.twitter.com/os3HyT0fBr — Opérations des Forces armées canadiennes (@operationsFC) November 24, 2020

Sommaire

Dans le cadre du commandement de la mission de l’OTAN en Irak, les Forces armées canadiennes ont contribué jusqu’à 250 personnes, ce qui comprend l’état‑major de commandement, les responsables de la protection de la force et plusieurs éléments habilitants.

· La contribution des FAC à la mission de l’OTAN en Irak fait partie d’opération IMPACT, pour laquelle contribution demeure à approximativement 850 membres des Forces armées canadiennes, dont, à la suite du changement de commandement, 17 font directement partie de la mission de l’OTAN en Irak. Le reste du personnel est déployé au Liban, en Jordanie, et au Koweït.

· La Mission de l’OTAN en Irak est une mission non combattante de prestation de conseils et d’instruction conçue pour aider à créer des institutions irakiennes de défense et de sécurité plus efficaces et durables.

«Du début de la mission à la reprise des opérations en toute sécurité durant la COVID-19, le Mgén Fortin, l’Adjuc Merry, Mgén Carignan et l’Adjuc Gaudreau nous ont apporté beaucoup de respect. Je suis reconnaissant de votre travail et de celui de vos équipes. »JV@NATO @IraqNato pic.twitter.com/XGwIFMd5SU — General Jonathan Vance (@CDS_Canada_CEMD) November 24, 2020

Le major-général Dany Fortin a pris le commandement de la Mission de l’OTAN en Irak en novembre 2018 et le major-général Jennie Carignan a pris les rênes à l’automne 2019.

Au cours des deux dernières années, sous le commandement du major-général Fortin suivi du major-général Carignan, le Canada, ainsi que bon nombre des pays contributeurs, ont joué un rôle clé dans la mise sur pied du quartier général de la mission. Cela a compris le travail en coulisses qui a permis aux conseillers et aux instructeurs, y compris les Canadiens, d’assurer le succès de la mission.

En raison de la situation en matière de sécurité et de la crise sanitaire de la COVID‑19 au printemps 2020, la mission de l’OTAN en Irak a dû temporairement suspendre une partie de ses activités d’instruction. Les activités d’instruction de niveau institutionnel ont depuis repris et se poursuivent.

Depuis la reprise de ses activités après la pause opérationnelle, la Mission de l’OTAN en Irak a renforcé ses efforts de mentorat aux niveaux organisationnel et institutionnel en se concentrant sur l’appareil irakien de sécurité nationale. Cela a été accompli d’une façon qui veillait toujours à assurer la santé et la sécurité des membres de la Mission de l’OTAN en Irak et de nos partenaires régionaux.

· Depuis le début de la pandémie, les FAC prennent des mesures sans précédent pour non seulement protéger la santé et le bien‑être de leurs membres, mais également prévenir la propagation de la COVID‑19 et préserver notre capacité à mener des opérations militaires essentielles à la mission.

La Mission de l’OTAN en Irak a offert des conseils et du soutien au ministère de la Défense (MD) irakien dans la création de ses forces armées et de ses stratégies globales en sécurité nationale. Cela a compris veiller à ce que l’élaboration des stratégies du MD soit menée conformément à la politique irakienne de défense nationale, encourageant ainsi la cohérence à l’échelle du gouvernement irakien.

Tout au long de sa prestation de conseils, la Mission de l’OTAN en Irak a œuvré pour augmenter la sensibilisation à la question de l’égalité des genres et à son effet sur l’efficacité opérationnelle.

· Le fait d’avoir assuré le commandement de cette mission pendant deux mandats consécutifs est un exemple de l’engagement inébranlable du Canada envers l’alliance. Il démontre également la détermination du Canada à partager le fardeau avec nos alliés de l’OTAN et met en lumière la contribution remarquable du Canada à l’OTAN.

· Pour en savoir plus sur la contribution des FAC à la Mission de l’OTAN en Irak, veuillez visiter la page Web de l’opération IMPACT.