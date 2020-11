Le Centre d’excellence Dallaire pour la paix et la sécurité accueille sa toute première directrice générale

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Mme Shannon Smith a été nommée première directrice générale du Centre d’excellence Dallaire pour la paix et la sécurité aujourd’hui. À ce titre, elle dirigera une organisation composée de 17 experts au sein de l’Académie canadienne de défense.

Le Centre d’excellence Dallaire a comme mandat principal d’élaborer des concepts, de soutenir la recherche pertinente, de parrainer des changements à la doctrine et de recueillir les leçons retenues et les pratiques exemplaires à l’appui de l’instruction, des programmes d’études et d’autres aspects connexes de la disponibilité opérationnelle du personnel des Forces armées canadiennes (FAC) pour favoriser la paix et la sécurité. Sa première mission est d’appuyer la mise en œuvre par les FAC des Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants‑soldats.

Mme Smith s’est jointe à la fonction publique en 2001, travaillant à la fois à Affaires mondiales Canada et au ministère de la Défense nationale dans des rôles axés principalement sur la sécurité internationale et les politiques stratégiques. Elle détient une maîtrise ès arts en analyse des conflits internationaux de la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton et est diplômée du Programme de sécurité nationale du Collège des Forces canadiennes. Mme Smith quittera son poste actuel de directrice – Renseignement transnational et régional au sein du Commandement du renseignement des Forces canadiennes, au ministère de la Défense nationale.

Citations

« Je suis honorée d’être la première personne nommée directrice générale du Centre d’excellence Dallaire pour la paix et la sécurité. Cette nomination s’accompagne de la responsabilité de définir l’orientation stratégique de l’organisation dans le but d’aider les membres des Forces armées canadiennes à mieux comprendre divers enjeux complexes liés à la paix et à la sécurité. J’ai hâte de collaborer avec un vaste éventail de partenaires et d’intervenants internes et externes afin de renforcer, ensemble, la capacité des membres des Forces armées canadiennes à composer avec des situations difficiles. »

Shannon Smith, directrice générale, Centre d’excellence Dallaire pour la paix et la sécurité

« Je suis très heureux d’accueillir Shannon Smith en tant que directrice générale du Centre d’excellence Dallaire pour la paix et la sécurité. Sa vaste expérience et sa grande expertise font d’elle la candidate idéale pour ce rôle important. Je n’ai aucun doute que le Centre d’excellence connaîtra beaucoup de succès sous sa direction et continuera d’apporter d’importantes contributions à la profession des armes. »

Major-général Craig Aitchison, commandant, Académie canadienne de défense

Faits en bref