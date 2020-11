Le ministre Sajjan conclut le 12e Forum annuel d’Halifax sur la sécurité internationale

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan a coprésidé la 12e édition annuelle du Forum d’Halifax sur la sécurité internationale (FHSI) en collaboration avec le président du FHSI Inc., M. Peter Van Praagh, tenue virtuellement du 20 au 22 novembre.

Le Forum a permis aux ministres de la défense, aux hauts fonctionnaires d’organisations internationales, aux représentants du monde universitaire et de l’industrie ainsi qu’aux experts en matière de défense et de sécurité provenant de plus de 51 pays de discuter des enjeux actuels et émergents touchant la sécurité et la prospérité mondiales.

La collaboration et le dialogue avec la communauté internationale sont essentiels pour que le Canada puisse faire face aux nouvelles menaces à la sécurité et assurer la sécurité de tous les Canadiens. Le Canada s’est engagé à maintenir l’ordre international fondé sur des règles, tant sur le plan diplomatique que dans le cadre de ses déploiements militaires dans le monde entier, afin de rendre le monde plus sécuritaire, plus pacifique et plus prospère.

Au cours de ce forum, le ministre Sajjan a souligné l’importance pour le Canada d’assurer la protection au pays, la sécurité en Amérique du Nord et l’engagement dans le monde. Il a réaffirmé l’importance du multiculturalisme, alors que les alliés et les partenaires établissent un équilibre entre les engagements internationaux et les besoins essentiels à l’échelle nationale. Les discussions ont porté sur une vaste gamme de sujets, y compris la démocratie, les droits de la personne, la pandémie de COVID-19 et l’importance de la coopération internationale pour faire face aux défis actuels.

Aujourd’hui, j’ai participé à un panel avec le général Campbell, le ministre Pabriks, et la Dre Rachel Kleinfeld afin de discuter de comment le Canada et d’autres puissances intermédiaires peuvent appuyer notre ordre international fondé sur le respect des règles. Allez le Canada! pic.twitter.com/ap7bBeS5Yr — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 21, 2020

Citation

« La pandémie actuelle a une incidence sur pratiquement tout ce que nous faisons, qu’il s’agisse de faire des courses ou de diriger un pays. Les conversations que nous avons eues avec nos alliés et nos partenaires au cours du FHSI cette année sont donc plus importantes que jamais. Je suis convaincu que nous continuerons de trouver l’équilibre nécessaire entre les besoins essentiels en matière de santé au pays, le soutien mutuel sur le plan de l’expertise et des fournitures médicales, et la défense de notre souveraineté face à des adversaires susceptibles de nous porter préjudice. À mes yeux, cela montre bien l’importance du multiculturalisme. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En bref