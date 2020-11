Le ministre Sajjan prononce un discours à la Conférence sur la mer de Chine méridionale

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, a prononcé un discours liminaire lundi lors de la 12e conférence annuelle sur la mer de Chine méridionale, organisée par l’Académie diplomatique du Vietnam.

La politique de défense du Canada, intitulée « Protection, Sécurité, Engagement », reconnait l’importance de la région de l’Asie-Pacifique pour la sécurité et la prospérité du pays. Le ministre Sajjan a souligné l’engagement du Canada en tant que partenaire et allié fiable, ainsi que le rôle important que jouent les Forces armées canadiennes grâce à leur engagement constant et à leurs partenariats efficaces dans cette région.

Le ministre a affirmé que le Canada appuyait l’important travail de l’Association des nations de l’Asie du Sud‑Est (ANASE) pour favoriser la coopération et le respect mutuel entre les nations ainsi que pour renforcer la sécurité régionale.

Conformément au thème de la conférence, soit le maintien de la paix et de la coopération en période de turbulence, le ministre Sajjan a également expliqué que le Canada reconnait que les défis actuels exigent un niveau sans précédent de coopération à l’échelle internationale.

Les discussions de la conférence étaient axées sur l’importance des océans et des voies maritimes pour notre économie mondiale. Environ 90 % du commerce mondial se fait par mer, dont un tiers par la mer de Chine méridionale. Pour garantir la poursuite de la circulation libre et sécuritaire de nos ressources communes, les nations doivent continuer à collaborer pour maintenir et défendre l’ordre international fondé sur des règles.

J’ai participé à @SCS_Connect, une conférence aux idées diversifiées qui encourage de belles conversations. Le 🇨🇦 est un joueur d’équipe & résout les problèmes via dialogue. Avec nos alliés, on défendra toujours l’ordre international fondé sur des règles. https://t.co/c92wjIsDei https://t.co/92OMXqRcHw pic.twitter.com/nT9x5d6ae9 — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 17, 2020

Citations

« Le Canada cherchera toujours à travailler avec ses alliés et partenaires de confiance pour faire respecter l’ordre international fondé sur des règles dans la région indopacifique, y compris en Asie du Sud‑Est. Le Canada est favorable à une approche multilatérale de la résolution des problèmes et prône le dialogue et la coopération fondés sur le respect mutuel entre les nations. La Conférence sur la mer de Chine méridionale est une occasion importante de favoriser un dialogue productif entre partenaires et alliés, et de recueillir une diversité de points de vue utiles. »

L’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En bref

Le NCSM Winnipeg et un aéronef CP-140 de l’Aviation royale canadienne sont en déploiement pour appuyer les sanctions de l’ONU dans la région. Les Forces armées canadiennes déploient une frégate de classe Halifax de la Marine royale canadienne avec un détachement d’hélicoptères maritimes embarqués et un aéronef CP‑140 Aurora de l’Aviation royale canadienne ainsi qu’un équipage et du personnel de soutien sur une base de rotation. Il s’agit du troisième déploiement de personnel des FAC depuis le lancement de l’opération NEON en 2019.

Le Canada collabore avec divers partenaires de la région depuis plusieurs décennies dans le cadre de programmes de formation et de renforcement des capacités. Une douzaine de pays de la région indopacifique participent actuellement au Programme d’instruction et de coopération militaires du Canada. À ce jour, plus de 3 500 militaires de la région ont suivi des cours de langues, d’état-major, de soutien de la paix et de perfectionnement professionnel dans le cadre de ce programme.

Le Canada a aussi formé des centaines d’ agents d’application de la loi avec l’aide de membres de l’ANASE dans le cadre du Programme d’aide au renforcement des capacités anti-terroristes, qui offre de la formation, de l’équipement et de l’assistance antiterroristes.