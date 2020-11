Le ministre Sajjan s’est entretenu avec le nouveau ministre de la Défense japonais Kishi Nobuo

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a félicité hier le ministre Kishi Nobuo pour sa nomination à titre de ministre de la Défense du Japon. Les ministres ont abordé des questions liées à la sécurité régionale, discutant notamment de la Corée du Nord, de la mer de Chine orientale et de la mer de Chine méridionale.

Les deux ministres ont souligné l’importance des déploiements maritimes continus du Canada dans le cadre de l’opération NEON, notamment dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, afin de surveiller les activités maritimes illicites qui contreviennent à l’application des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la Corée du Nord. Ils ont aussi réitéré leur engagement à l’égard du démantèlement complet, vérifiable et irréversible de toutes les armes de destruction massive et de tous les missiles balistiques de la Corée du Nord.

Le ministre Sajjan et le ministre Kishi ont en outre jugé essentiel que tous les pays respectent pleinement les lois internationales énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), y compris la liberté de navigation et de survol.

Les ministres ont convenu de collaborer pour lutter contre les maladies infectieuses qui pourraient nuire à la paix et à la sécurité et pour promouvoir les efforts conjoints du Canada et du Japon, notamment en ce qui a trait :

· à la mise en commun de leçons retenues à la suite des opérations d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe durant la pandémie de COVID-19;

· à l’étude de nouvelles possibilités de coopération dans d’autres pays afin de les rendre plus résilients face à la pandémie;

· au partage de renseignements et de points de vue sur le renforcement de l’ordre international fondé sur des règles, y compris aux efforts communs pour contrer la désinformation en contexte de pandémie mondiale de COVID-19.

Les ministres se sont engagés à maintenir une collaboration continue entre les deux pays et à faire la promotion vigoureuse de la coopération et des échanges bilatéraux en matière de défense. Le ministre Sajjan a conclu l’appel en invitant le ministre Kishi à visiter le Canada lorsque la lutte mondiale contre la COVID-19 tirera à sa fin.

Citations

« J’aimerais féliciter M. KISHI Nobuo pour sa nomination. Les relations en matière de défense entre le Canada et le Japon se sont développées considérablement au cours des dernières années et je me réjouis à l’idée de travailler en étroite avec mon homologue. La valeur que nos pays accordent tous deux au multilatéralisme et à la primauté de l’ordre international fondé sur des règles servira de fondement au renforcement des liens entre le Canada et le Japon. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En bref

· La Marine royale canadienne et la Force maritime d’autodéfense du Japon ont travaillé côte-à-côte au cours de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) en août 2020, ainsi que durant l’exercice Keen Sword en octobre-novembre 2020.

· Tenu en Asie-Pacifique depuis 2017, le KAEDEX met l’accent sur le renforcement de l’interopérabilité entre la Marine royale canadienne et la Force maritime d’autodéfense du Japon. Le NCSM Winnipeg et le navire japonais Shimakaze ont participé au déploiement conjoint, qui a eu lieu près de Yokosuka, au Japon, en novembre 2020.

· Le NCSM Winnipeg termine tout juste une mission et un aéronef CP-140 de l’Aviation royale canadienne est actuellement en déploiement dans le cadre de l’opération NEON à l’appui des sanctions de l’ONU dans la région. Les Forces armées canadiennes déploient une frégate de classe Halifax de la Marine royale canadienne avec un détachement d’hélicoptères maritimes embarqués et un aéronef CP-140 Aurora de l’Aviation royale canadienne ainsi qu’un équipage et du personnel de soutien sur une base rotative. Il s’agit du troisième déploiement de personnel des FAC depuis le lancement de l’opération NEON en 2019.