Le premier ministre arménien prône un renforcement de la coopération militaire avec la Russie

Après la défaite militaire cuisante de l’Arménie dans la guerre du Nagorny Karabakh face à l’Azerbaïdjan, le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a prôné samedi un renforcement de la coopération militaire avec la Russie.

« Nous espérons que nous pourrons renforcer la coopération avec la Russie non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi de la coopération militaire et technique », a déclaré le premier ministre arménien au cours d’une rencontre à Erevan avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

«Bien sûr, il y avait des temps durs avant la guerre, mais la situation aujourd’hui est encore plus difficile», a-t-il estimé.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont conclu le 9 novembre sous le patronage russe un cessez-le-feu au Nagorny Karabakh après six semaines d’intenses combats dans cette république autoproclamée, accordant des gains territoriaux importants à l’Azerbaïdjan. Ce dernier récupère ainsi des zones qui lui échappaient depuis trois décennies. Cet accord, qui prévoit le déploiement de quelque 2000 soldats de la paix russes au Nagorny Karabakh, a consacré une défaite arménienne, mais a permis la survie de cette enclave montagneuse que se disputent depuis des décennies Bakou et Erevan.

«Pour nous, le principal est d’empêcher l’effusion de sang», a assuré pour sa part le ministre russe de la Défense, qui s’est rendu samedi dans la capitale arménienne avec une importante délégation russe comprenant notamment le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov.

