Le secrétaire américain à la Défense Mark T. Esper a été limogé Donald Trump

Le 27e secrétaire à la Défense américain et vétéran de la Guerre du Golfe, Mark T. Esper a été limogé lundi, Donald Trump a annonçant la décision sur Twitter, affirmant dans un message abrupt qu’Esper avait été «licencié».

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..