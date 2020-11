Les rebelles yéménites ont tiré un missile contre une usine de produits pétroliers d’Aramco

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les rebelles yéménites, soutenus par l’Iran, ont tiré un missile lundi contre une usine de produits pétroliers d’Aramco, dans le nord de la ville de Jeddah, dans l’ouest de l’Arabie saoudite, déclenchant une explosion et un incendie qui a toutefois été rapidement éteint.

Cette usine, qui compte au total 13 réservoirs, fournit des produits raffinés, y compris du kérosène, à l’ouest du pays.

L’un des réservoirs utilisés pour le diesel, l’essence et le carburéacteur est actuellement hors service, a déclaré aux médias le directeur de l’installation, Abdullah al-Ghamdi. «Il y a des dégâts importants sur le toit lui-même, c’est un grand trou de presque deux mètres sur deux mètres», a déclaré le directeur de l’usine, Abdallah al-Ghamdi, lors d’une visite avec la presse organisée par l’entreprise.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a condamné une attaque qui «contredit les affirmations des Houthis de mettre fin au conflit» au Yémen.

«Les Houthis doivent cesser leur agression et travailler avec les Nations unies pour parvenir à la paix», a-t-il écrit sur Twitter.

I condemn the Houthi attack on Aramco facilities in Saudi Arabia. This attack on civilian infrastructure contradicts the Houthis’ claims to want to end the conflict. With Yemen at risk of famine, the Houthis must cease their aggression and work with the UN to achieve peace.