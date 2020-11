Les survols de l’Aviation royale canadienne pour les commémorations du 11 novembre

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des aéronefs des escadres de l’Aviation royale canadienne (ARC) effectueront au cours de la journée, des survols à travers le Canada, pour les commémorations du 11 novembre.

À cause des restrictions imposées par le COVID-19 à travers le Canada, l’ARC encourage les citoyens canadiens à célébrer le 11 novembre chez eux, le mieux possible, et à regarder les survols des aéronefs à distance, en respectant les directives locales de santé publique. Les aéronefs survoleront les endroits suivants :

§ Alberta : Edmonton (trois CH-146 Griffon) et Calgary (CC-130H Hercules).

§ Colombie Britannique : Campbell River (CC-115 Buffalo); Courtenay (CH-149 Cormorant); Cumberland (CH-149 Cormorant); Sidney (CH-148 Cyclone); Port Moody (CP-140 Aurora); et Vancouver (CP-140 Aurora).

§ Ontario – Bancroft (CC-130H Hercules); Barrie (CC-130H Hercules et CC-130J Hercules); Belleville (quatre CF-18 Hornet et un CC-150T Polaris); la base des Forces canadiennes Borden (CC-130H Hercules et CC-130J Hercules); Campbellford (deux CH-146 Griffon); Clinton (CC-130J Hercules); Deep River (trois CH-147F Chinook); Foxboro (deux CH-146 Griffon); Frankford (deux CH-146 Griffon); Hamilton (CC-130H Hercules et CC-130J Hercules); Havelock (deux CH-146 Griffon); la route des Héros (trois CC-130J Hercules); Kitchener-Waterloo (CC-130J Hercules); London (CC-130J Hercules); Madoc (CC-130H Hercules); Marmora (deux CH-146 Griffon); Oshawa (trois CH-147F Chinook); Ottawa (quatre CF-18 Hornet); Pembroke (trois CH-147F Chinook); Pickering (deux CC-130J Hercules); Renfrew (trois CH-147F Chinook); Stirling (deux CH-146 Griffon); St. Catherines (CC-130J Hercules); Strathroy (CC-130J Hercules); Toronto (trois CH-147F Chinook et un CC-130H Hercules); Trenton (deux CH-146 Griffon, deux CC-130J Hercules, quatre CF-18 Hornet et CC-150T Polaris); et Wooler (deux CH-146 Griffon).

§ Nouveau-Brunswick – McAdam (quatre CH-146 Griffon).

§ Terre-Neuve-et-Labrador – St. John’s (CH-149 Cormorant).

§ Territoires du Nord-Ouest – Yellowknife (CC-138 Twin Otter).

§ Nouvelle-Écosse – Bridgewater (CP-140 Aurora); Chelsea (CP-140 Aurora); Cole Harbour (CH-148 Cyclone); Eastern Passage (CH-148 Cyclone); Lunenburg (CP-140 Aurora); Mahone Bay (CP-140 Aurora); New Germany (CP-140 Aurora); Parkdale (CP-140 Aurora); La 12e Escadre Shearwater (CH-148 Cyclone) et Sullivan’s Pond (CH-148 Cyclone).

§ Québec – Alma (deux CH-146 Griffon); Dolbeau-Mistassini (deux CH-146 Griffon); Mont-Joli (deux CH-146 Griffon); Normandin (deux CH-146 Griffon); Ville de Québec (deux CH-146 Griffon); Rimouski (deux CH-146 Griffon); Rivière-du-Loup (deux CH-146 Griffon); Roberval (deux CH-146 Griffon); Saguenay (deux CH-146 Griffon); Saint-Fabien (deux CH-146 Griffon); Saint-Félicien (deux CH-146 Griffon); et la base des Forces canadiennes Valcartier (CH-146 Griffon).

Les aéronefs effectueront les survols à des altitudes minimales au-dessus des points les plus élevés de leurs trajectoires. Les survols des aéronefs de l’ARC font l’objet d’une planification minutieuse et d’une surveillance étroite pour la sécurité du public, et ils dépendent des conditions météorologiques.

Pour de plus amples renseignements sur l’Aviation royale canadienne et ses aéronefs, veuillez consulter le site web de l’ARC.