L’ONU dénonce de possibles «crimes de guerre» dans une opération militaire en cours dans la région éthiopienne dissidente du Tigré

Au milieu des nouvelles informations faisant état de massacres dans la ville de Mai-Kadra, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a exprimé vendredi une inquiétude croissante face à la détérioration rapide de la situation dans la région éthiopienne du Tigré.

Elle a averti que si les forces régionales du Tigré et les forces du gouvernement éthiopien continuent sur la voie qu’elles empruntent, «il y a un risque que cette situation devienne totalement incontrôlable, entraînant de lourdes pertes et destructions, ainsi que des déplacements massifs en Éthiopie elle-même et à travers limites. »

Bien que les détails des massacres présumés rapportés par Amnesty International à Mai-Kadra, dans le sud-ouest du Tigray, n’aient pas encore été entièrement vérifiés, Bachelet a appelé à une enquête approfondie.

«S’ils étaient confirmés comme ayant été délibérément commis par une partie aux combats en cours, ces meurtres de civils constitueraient bien sûr des crimes de guerre, et il doit y avoir une enquête indépendante et une pleine responsabilité de ce qui s’est passé», a-t-elle déclaré. «Cependant, la première priorité à l’heure actuelle doit être d’arrêter les combats et d’empêcher que de nouvelles atrocités ne se produisent.»

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que malgré la rupture des communications avec Tigray rendant difficile la vérification de l’étendue des dégâts jusqu’à présent, elle avait reçu des rapports de diverses sources suggérant une augmentation des frappes aériennes des forces gouvernementales ainsi que de violents combats au sol entre les forces opposées.

«Je suis également extrêmement alarmée par les informations faisant état de coupures dans les approvisionnements essentiels en eau et en électricité, en plus de la panne des communications et du blocage d’accès par route et par air», a-t-elle déclaré. «Cela signifie qu’il y a déjà un impact dramatique sur la population civile, en plus du risque de mort ou de blessure à la suite des hostilités.»

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a réitéré son appel du 6 novembre aux deux parties pour qu’elles entament des pourparlers en vue d’une cessation immédiate des hostilités.

«J’exhorte les deux parties à se rendre compte qu’il n’y aura pas de gagnant dans une telle situation et à entamer un dialogue sérieux pour résoudre leurs différends sans délai», a déclaré Bachelet. «Un conflit interne prolongé infligera des dommages dévastateurs à la fois au Tigré et à l’Éthiopie dans son ensemble, annulant des années de progrès vitaux en matière de développement. En outre, cela pourrait trop facilement se répandre au-delà des frontières, déstabilisant potentiellement l’ensemble de la sous-région.