Procès du putsch manqué en Turquie: des centaines de personnes reçoivent de multiples sentences à vie «aggravées»

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Un tribunal turc a condamné ce jeudi 26 novembre 337 personnes militaires et civils à de multiples peines de prison à vie à l’issue du principal procès en lien avec une tentative de putsch ayant visé en 2016 le président turc Recep Tayyip Erdogan, rapporte aujourd’hui Anadolu, l’agence de presse du gouvernement turc.

Lors de ce qui était un des procès majeurs liés à la tentative de coup d’État, la plupart de ces personnes ont été condamnées à une peine de prison à vie «aggravée». Une peine «aggravée», qui remplace dans l’arsenal juridique turc la peine de mort abolie en 2004, comporte des conditions d’isolement renforcées, sans possibilité de permission ni d’amnistie.

Le condamné à la prison à vie aggravée est placé en cellule individuelle. Ses proches parents ne peuvent lui rendre visite qu’une heure tous les quinze jours et lui parler au téléphone dix minutes tous les quinze jours. Et le détenu ne peut quitter la prison sous aucun prétexte.

Lors du procès sur le rôle des officiers de la base aérienne d’Akinci, qui a servi de quartier général au putsch raté de 2016, le tribunal d’Ankara, la capitale turque, a prononcé 79 sentences à perpétuité «aggravées» à l’encontre de l’ancien lieutenant-colonel et pilote Hasan Husnu Balikci, qui a bombardé le parlement turc. L’ancien pilote de chasse Muslim Macit, qui a causé l mort de 15 personnes près du complexe présidentiel lors de la tentative de coup d’État, a reçu 16 sentences à perpétuité «aggravées». De son avion de chasse, Macit avait largué deux bombes MK-82 sur une intersection et un parking à proximité du complexe présidentiel, blessant également sept personnes. Le tribunal a également condamné l’ancien lieutenant Mustafa Mete Kaygusuz, qui a envoyé les instructions d’attentat aux avions F-16 détournés par les putschistes lors de la tentative de coup d’État, à 79 peines de prison à perpétuité «aggravée». Et l’ancien commandant de la 10e base de pétroliers d’Incirlik, Bekir Ercan Van, qui a fourni du carburant aux pilotes, a été lui aussi condamné à 79 peines de prison à perpétuité «aggravées»

En outre, les civils Kemal Batmaz, Hakan Cicek, Nurettin Oruc, Harun Binis, qui ont selon la justice turque dirigé la tentative de coup d’État depuis la base d’Akinci, ont chacun reçu eux aussi 79 sentences à perpétuité «aggravées». Selon l’acte d’accusation, ces quatre civils, membres selon l’accusation du mouvement Gülen, un mouvement interculturel et interreligieux dirigé par l’imam turc résidant aux États-Unis Fethullah Gülen, dirigeaient la partie civile du coup d’État avorté.

À Akinci, une base aérienne au nord de la capitale Ankara où le chef d’état-major général, le général Hulusi Akar, a été fait prisonnier, les putschistes avaient établi un centre de commandement pour coordonner les attaques, y compris des avions de combat qui ont attaqué le Parlement et le complexe présidentiel. La base a ensuite été rebaptisée Murted Base.

La Turquie d’Erdogan continue d’accuser mouvement Gülen et son leader d’avoir orchestré le coup d’État du 15 juillet 2016, au cours duquel 251 personnes ont été tuées et près de 2 200 blessées.

Les autorités turques traquent sans relâche les partisans de Fethullah Gülen et ont déclenché depuis le putsch des purges qui se poursuivent encore à ce jour. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées et plus de 140 000 limogées ou suspendues de leurs fonctions.

Pas moins de 289 procès en lien avec la tentative de coup d’État se sont déjà achevés, alors que d’autres procès, avec un nombre encore plus important d’accusés, sont en cours. Plus de 520 personnes sont ainsi jugées dans un procès en lien avec les activités de la garde présidentielle pendant la nuit du putsch manqué.

À ce jour, les tribunaux ont à ce jour condamné près de 4500 personnes, infligeant des peines de prison à vie à près de 3000 d’entre elles.