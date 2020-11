Huit morts dans l’écrasement au Sinaï d’un hélicoptère de la Force multinationale d’observateurs

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Sept membres de la Force multinationale d’observateurs, dont cinq Américains, ont perdu la vie jeudi dans l’écrasement de leur hélicoptère au Sinaï égyptien, a déclaré ce jeudi l’armée israélienne. On ne signale pas de victime canadienne.

Mise à jour 12/11/2020, 14h10

La Force multinationale d’observateurs (FMO) a communiqué un nouveau bilan . Sur les neuf personnes qui étaient à bord de l’hélicoptère, huit membres de la Force multinationale d’observateurs (FMO) dans le Sinaï égyptien ont perdu la vie, dont six Américains, un Français et une Tchèque. La victime tchèque a été identifiée comme étant le sergent Michaela Ticha, née en 1993. Le Français tué dans l’écrasement était l’unique membre français de la force multinationale, selon le site internet du FMO. Lieutenant colonel, il était officier de liaison. Un Américain a survécu à l’accident et a été évacué médicalement.

Toujours selon la même source, l’écrasement a fait sept morts, 5 Américains, un Français et un Tchèque, tous membres de force multinationale chargée de surveiller la paix entre Israël et l’Égypte. Un militaire américain de la FMO a survécu et a été évacué pour raisons médicales. Bien sûr, l’identité des victimes ne sera pas révélée jusqu’ça ce que les familles aient été avisées.

Il semblerait que l’UH-60 Black Hawk était en mission de reconnaissance et se serait écrasé près de l’île de Tiran, près de la ville balnéaire de Charm el-Sheikh sur la mer Rouge, apparemment à cause d’une panne technique.

Le bureau de la Force multinationale et des observateurs (FMO) en Israël a confirmé qu’il y avait eu un accident d’hélicoptère mais indiqué qu’il ne fera pas d’autres commentaire en attendant la conclusion de l’enquête sur cet écrasement.

Les Américains qui étaient à bord du Black Hawk appartenaient à la Garde Nationale, une force militaire de réserve.

L’armée américaine fournit environ 450 soldats à la mission du MFO, y compris des membres supérieurs de sa direction, indique le site Web du MFO. Connu sous le nom de Task Force Sinai et composé de membres en service actif, de réserve et de la Garde nationale, le contingent américain est le plus important de la force d’environ 1 150 soldats.

Créée après l’accord de paix de 1979 entre l’Égypte et Israël, la Force multinationale et des observateurs fait appel à des militaires des États-Unis, d’Australie, du Canada, de Colombie, de République tchèque, de Fidji, de France, d’Italie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Grande-Bretagne et d’Uruguay.

Dans le cadre de l’opération CALUMET, les Forces armées canadiennes fournissent elles aussi du personnel clé exerçant diverses tâches d’état‑major et fonctions spécialisées au sein de la FMO basée à El Gorah, en Égypte.

La mission de la FMO consiste à superviser le respect des dispositions du Traité de paix israélo‑égyptien signé il y a quarante ans. Le Canada participe activement au maintien de la paix dans la région depuis plus de cinquante ans, et contribue à la FMO depuis 1985.

Mais il y a aujourd’hui des menaces qui n’existaient pas à la création de la FMO.

Les forces de sécurité égyptiennes doivent lutter contre une insurrection islamiste qui s’est durcie dans le nord-est du Sinaï. Différents groupes armés sévissent maintenant dans la péninsule, notamment la branche locale de l’organisation djihadiste État islamique (EI).

En février 2018, les autorités égyptiennes avaient lancé une opération d’envergure contre les militants islamistes, principalement dans le nord du Sinaï, non loin d’Israël et de la bande de Gaza palestinienne. Depuis le début de cette opération, environ 930 combattants islamistes présumés ont été tués ainsi que des dizaines de membres du personnel de sécurité, selon les données de l’armée égyptienne.

*Avec AFP