Trump se prépare à gracier son ancien conseiller Michael Flynn qui avait menti au FBI

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le président américain sortant Donald Trump aurait l’intention de gracier dans les derniers jours de sa présidence son ancien conseiller à la Sécurité nationale, Michael Flynn, qui avait plaidé coupable en 2017 d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec un diplomate russe, ont annoncé mardi Axios et le New York Times.

Mise à jour 25/11/2020, 16h27

Ça y est, Trump a gracié son ancien conseiller à la Sécurité nationale.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!