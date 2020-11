Un hélicoptère militaire russe abattu au-dessus de l’Arménie, tuant deux membres d’équipage

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un hélicoptère militaire russe a été abattu lundi au-dessus de l’Arménie, non loin de la frontière avec l’Azerbaïdjan, tuant deux membres d’équipage, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Un Mi-24 russe, qui escortait un convoi automobile de la 102e base militaire russe de Gumri, en Arménie, a été abattu ce lundi 9 novembre, vers 17h30, non loin de la frontière azerbaïdjanaise, indique le ministère. «Frappé par un missile, l’hélicoptère est devenu incontrôlable. Il est tombé dans une zone montagneuse sur le territoire arménien. Deux membres d’équipage ont été tués. Le troisième, qui a des blessures de gravité moyenne, a été évacué vers l’aérodrome»

Azerbaijan admits to accidentally shooting down a Russian military Mi-24 helicopter over the Armenia/Azerbaijan border region#Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/76eWeK6heR — CNW (@ConflictsW) November 9, 2020

Toujours selon le ministère russe de la Défense, deux membres d’équipage de l’hélicoptère d’attaque ont été tués et un troisième, blessé, a été transporté vers la base militaire de Gumri.

L’attaque a eu lieu à proximité du village arménien d’Eraskh (sud), près de la frontière de la République autonome azerbaïdjanaise du Nakhitchevan. Selon le ministère, l’hélicoptère a été pris pour cible par un système antiaérien portatif. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, le général Igor Konachenkov, l’hélicoptère d’attaque Mi-24 a été abattu dans l’espace aérien arménien, en dehors de la zone des combats.

«Nous condamnons fermement cet assaut contre les forces armées russes par les forces armées azerbaïdjanaises sur le territoire souverain de l’Arménie.», a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères,, ajoutant être «convaincus que le recours à la force contre les forces armées de la Fédération de Russie recevra une réponse adéquate.»

We strongly condemn this assault towards #Russia’n Armed Forces by the #Azerbaijan’i armed forces w/in sovereign territory of #Armenia & are convinced that use of force against Armed Forces of Russian Federation will receive an adequate response.https://t.co/645Gy5LohA — MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) November 9, 2020

L’Azerbaïdjan aurait admis avoir abattu accidentellement l’hélicoptère militaire russe Mi-24 au-dessus de la région frontalière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a présenté ses excuses après avoir abattu l’appareil, déclarant que « »La partie azerbaïdjanaise présente ses excuses à la partie russe à propos de cet incident tragique, accidentel et non dirigé contre la partie russe. La partie azerbaïdjanaise exprime ses sincères condoléances aux familles des membres d’équipage décédés et souhaite aux blessés un prompt rétablissement. La partie azerbaïdjanaise se déclare prête à verser une compensation appropriée.»