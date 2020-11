Un jour du Souvenir plus modeste en raison de la pandémie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Semaine des vétérans et le jour du Souvenir sont l’occasion de rendre hommage à nos vétérans, mais, cette année, comme les grands rassemblements publics sont impossibles en raison de la pandémie, il n’y aura aucune cérémonie traditionnelle du jour du Souvenir en 2020.

Il y aura bien une cérémonie nationale à Ottawa, où la Légion royale canadienne prévoit de ne faire participer que 100 personnes contre environ 30 000 personnes en temps normal, mais la Légion invite plutôt les Canadiens à regarder la télévision ou suivre la cérémonie en ligne le 11 novembre pour commémorer les sacrifices de ceux qui se sont battus et sont morts en uniforme.

Ici, du côté des Forces armées canadiennes, en raison de la pandémie de COVID-19, la participation cette année du Groupe de soutien de la 2e Division du Canada aux cérémonies, aux évènements et aux représentations publiques pour commémorer le jour du Souvenir sera plus modeste et tiendra compte des restrictions et consignes émises par la Santé publique du Québec.

Les cérémonies du jour du Souvenir organisées sur les bases du Groupe de soutien de la 2e Division du Canada seront limitées à 25 personnes, conformément aux consignes provinciales concernant les lieux de culte, les services funéraires, les rassemblements dans les cimetières et autres cérémonies similaires en zone rouge.

La présence du public civil ne sera pas autorisée. Tous les militaires qui seront présents porteront des masques et respecteront les mesures de santé publique, y compris la distanciation physique.

La cérémonie qui aura lieu à la garnison Montréal sera diffusée sur la page Facebook (Live) «Garnisons Montréal – Saint-Jean Garrisons». Cette diffusion est publique et toutes les personnes qui visitent la page Facebook pourront visionner la cérémonie.

Pour ce qui est de la garnison Saint-Jean, il y aura une cérémonie où il n’y aura aucun spectateur physique et qui sera une version écourtée avec un nombre réduit de 24 participants militaires et 1 membre de la Légion royale canadienne. Le personnel militaire et les membres civils du MDN qui ne sont pas impliqués sur la cérémonie sont invités à visionner la cérémonie de la garnison Montréal via Facebook Live.

À Québec, la cérémonie de la Base Valcartier sera également diffusée en direct sur la page Facebook : Base de soutien Valcartier / Support Base Valcartier

À Québec également, la Légion royale canadienne prévoit la tenue d’une cérémonie beaucoup plus modeste ce mercredi 11 novembre 2020 à la Croix du Sacrifice dans le Centre-ville de Québec. Mais pour la toute première fois, là aussi, les spectateurs sont déconseillés d’assister en personne, en raison de l’exigence de distanciation physique.

L’équipe de commandement du 5 GBMC, le Colonel Arsenault et l’Adjudant-chef Morneau feront partis du petit groupe de participants militaires à Québec et déposeront une gerbe de fleurs au pied du Monument en souvenir de ceux et de celles qui ont sacrifié leur vie au service de notre pays.

«Nous nous souviendrons»