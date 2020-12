Faisant fi de la menace Shebab, Trump sonne le retrait de la «majorité» des troupes de Somalie

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le président Donald Trump a ordonné au Pentagone de retirer la plupart de ses quelque 700 soldats en Somalie qui venait en aide à l’armée de la nation est-africaine dans sa longue bataille contre les terroristes d’al-Shabab, a annoncé vendredi le Pentagone.



Communiqué:

«Le président des États-Unis a ordonné au ministère de la Défense et au United States Africa Command de repositionner la majorité du personnel et des actifs hors de Somalie d’ici au début de 2021.

Les États-Unis ne se retirent pas ou ne se désengagent pas de l’Afrique. Nous restons attachés à nos partenaires africains et à un soutien durable grâce à une approche pangouvernementale.

Bien qu’il s’agisse d’un changement de posture de la force, cette action ne constitue pas un changement de politique américaine. Nous continuerons de dégrader les organisations extrémistes violentes qui pourraient menacer notre patrie tout en veillant à maintenir notre avantage stratégique dans une compétition de grande puissance.

À la suite de cette décision, certaines forces pourraient être réaffectées en dehors de l’Afrique de l’Est. Cependant, les forces restantes seront repositionnées de la Somalie dans les pays voisins afin de permettre les opérations transfrontalières des forces américaines et partenaires pour maintenir la pression contre les organisations extrémistes violentes opérant en Somalie.

Les États-Unis conserveront la capacité de mener des opérations de contre-terrorisme ciblées en Somalie et de collecter des alertes précoces et des indicateurs concernant les menaces qui pèsent sur le pays».

La plupart des troupes à retirer de la Somalie seront donc réinstallées dans les pays voisins, d’où elles poursuivront leurs efforts contre le groupe al-Shabab affilié à Al-Qaida, selon le communiqué du Pentagone, qui n’a pas fourni de détails sur le nombre de soldats qui resteront en Somalie, ni précisé quand le retrait devait être achevé, se contentant de parler du début 2021 et, vendredi, les porte-parole du Pentagone ont refusé de fournir plus de détails sur cette annonce.

L’ordre de retrait de Trump fait suite à ses décisions du mois dernier de réduire les troupes en Irak et en Afghanistan à 2500 militaires dans chacun de ces deux pays d’ici le 15 janvier, soit cinq jours seulement avant son départ et l’arrivée du président élu Joe Biden à la Maison-Blanche. Surtout, cela survient également quelques jours seulement après que le chef d’état-major américain de la Défense, Mark Milley, ait déclaré qu’aucune décision n’avait été prise concernant la présence de troupes en Somalie, et qu’il a qualifié Al-Shabab de menace pour l’Amérique si laissé sans surveillance.»

Les quelque 700 soldats américains en Somalie sont chargés de mener des opérations de contre-terrorisme et de former, conseiller et aider à soutenir les forces somaliennes principalement contre les terroristes d’al-Shabab. Il existe en outre un petit contingent de l’État islamique en Somalie.Al-Shabab cherche à renverser le gouvernement somalien soutenu par les États-Unis et à établir une nation islamiste dure. Il est actif dans tout le pays et a mené des attentats à la bombe et des attaques très médiatisées en Somalie et dans les pays voisins, y compris l’attaque de 2013 contre un centre commercial à Nairobi, au Kenya, qui a fait 67 morts.

Plus récemment, il a revendiqué la responsabilité d’une attaque contre l’aérodrome de Manda Bay, le long de la côte kényane, juste au sud de la Somalie, tuant un soldat américain, et deux contractuels du ministère de la Défense.

L’AFRICOM, le Commandement des États-Unis pour l’Afrique, estime qu’al-Shabab est la «menace la plus dangereuse, la plus capable et la plus imminente» du continent, selon un rapport de l’inspecteur général du département de la Défense publié le 25 novembrUn militaire américain a été blessé dans un attentat à la bombe d’al-Shabab en septembre, a déclaré l’AFRICOM à ce moment-là. Deux soldats américains ont été tués au combat en Somalie ces dernières années et un officier de la CIA a également été tué au combat en Somalie le mois dernier.

«Aucune de ces opérations n’est sans risque», a déclaré Milley mercredi à propos du rôle des troupes américaines en Somalie. «Mais nous pensons que nous l’abordons de manière rationnelle et responsable pour l’ajuster à ce qui est nécessaire afin de poursuivre les opérations contre les terroristes qui sont là-bas.»

Mais Donald Trump veut désengager les forces américaines de leurs principaux théâtres d’opérations extérieures sans égard à la sécurité, conscient de la popularité de ces retraits dans l’opinion des Américains qui aspirent et à ce que s’achèvent les «guerres sans fin» et oubliant dans son désir de plaire à l’opinion que l’affirmation d’un présence soutenue en appui aux forces locales puisse être dans l’intérêt des États-Unis.

Et c’est ainsi que, depuis la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre, le président sortant, bien qu’il n’ait toujours pas admis sa défaite, tente d’accélérer le retrait des forces américaines de plusieurs pays avant l’inéluctable passation du pouvoir.

Le Pentagone a toutefois déclaré vendredi que, si des troupes en Somalie pourraient être déplacées hors d’Afrique de l’Est, la plupart seraient repositionnées vers des endroits d’où elles pourraient mener des opérations transfrontalières en Somalie. Les États-Unis ont des troupes dans des bases situées dans des pays frontaliers de la Somalie, notamment Djibouti au nord et le Kenya au sud.

Ainsi, Trump pourra se glorifier d’avoir tenu une promesse électorale, sans que la sécurité de l’Afrique de l’Est n’en soit gravement compromise.