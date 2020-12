Déclaration du premier ministre à l’occasion de Noël

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de Noël :

« Joyeux Noël à tous! Aujourd’hui, notre famille se joint aux chrétiens à travers le pays et partout dans le monde pour célébrer la naissance du Christ.

« Cette période de l’année est remplie de joie, de lumière et de traditions. En tant que familles, nous nous réunissons habituellement pour manger de grands repas, rire, se raconter des histoires, regarder des films quétaines du temps des Fêtes, nous offrir des cadeaux et, surtout, passer du bon temps ensemble.

« Cette année, pendant que nous continuons à gérer les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19, les traditions de Noël seront différentes. Les familles n’organiseront pas de grands dîners, et les amis ne vont pas faire un tour pour manger des biscuits et boire du lait de poule. Mais, nous devons tout de même être reconnaissants pour tout ce qui nous unit et pour toutes les bénédictions dans nos vies. C’est le moment de célébrer le message de compassion du Christ et de montrer aux gens que nous les aimons. En ce moment, ce message n’a jamais été aussi important.

Cette année, les Canadiens se sont appuyés les uns les autres, incarnant l’essence même de la fête de #Noël et de l’identité canadienne. Regardez le message du PM Justin Trudeau souhaitant un #JoyeuxNoël à tous ceux qui le célèbrent ⬇️ https://t.co/Kgzr3hdBZX pic.twitter.com/v3QqHqm1Ib — PMcanadien (@PMcanadien) December 24, 2020

« L’année 2020 a été difficile pour chacun de nous. Malgré cela, nous avons vu les Canadiens faire face à ces temps difficiles avec générosité, gentillesse et espoir. Des voisins s’entraident, des enfants renoncent à jouer avec des amis et à aller à des fêtes d’anniversaire, et des entreprises se réinventent, tout cela pour contribuer à la lutte contre la COVID-19. Nous avons vu le leadership et le dévouement de nos travailleurs de première ligne qui ont mis leur vie en danger pour assurer notre santé et notre sécurité et pour nourrir nos familles. Nous saluons également le travail des membres de nos Forces armées canadiennes, au pays comme à l’étranger, et nous les remercions pour leurs sacrifices et pour les services qu’ils rendent à notre pays.

« Cette année, tout le monde a fait sa part parce qu’en tant que Canadiens, nous nous appuyons les uns les autres. Aujourd’hui, au moment où beaucoup de gens passent cette période des Fêtes loin des personnes qu’ils aiment, nous devons continuer de tendre la main à nos amis et à nos voisins et de soutenir les membres de notre communauté qui sont dans le besoin. Comme pays, nous ressortirons de cette année difficile en étant plus forts et plus unis, et nous continuerons d’être solidaires aujourd’hui et durant toute la nouvelle année.

« Hadrien, Ella-Grace, Xavier, Sophie et moi vous souhaitons bonheur, santé et amour en cette période des Fêtes. Joyeux Noël à tous. »