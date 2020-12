Defense Forum 20: «Nous sommes au milieu d’un changement fondamental dans le caractère de la guerre», déclare le chef d’état-major américain

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Déclarant que «Nous sommes au milieu d’un changement fondamental dans le caractère de la guerre», le chef d’état-major de la Défense des États-Unis, le général Mark Milley, a plaidé hier au Defense Forum 20 organisé par le US Naval Institute pour que les forces armées américaines intègrent les avancées technologiques mondiales pour conserver leur supériorité sur la Chine, estimant en outre que, dorénavant, les États-Unis devaient déployer des forces plus petites, mieux armées, à des endroits mieux choisis et davantage sur une base rotationnelle.

Les forces armées américaines doivent s’éloigner du modèle des unités basées en permanence à l’étranger et se concentrer davantage sur les déploiements par rotation, a déclaré jeudi le chef d’état-major américain de la Défense. «Je ne suis pas fan des grandes bases militaires permanentes des États-Unis à l’étranger dans les pays des autres. Je pense que c’est quelque chose qui nécessite un examen approfondi », a déclaré le général de l’armée Mark Milley lors d’un forum de défense à Washington, DC, organisé par l’Institut naval américain.

Il y a en ce moment une quarantaine d’installations militaires américaines à l’étranger, principalement en Europe et en Asie, où vivent et travaillent des militaires et civils américains employés par la Défense. Selon les chiffres du Defense Manpower Data Center, qui a pour mission ai sein du Bureau du Secrétaire de la Défense pour rassembler les données sur le personnel, la main-d’œuvre, la formation, et les données financières de la Défense, plus de 220 800 militaires et civils étaient en service à l’étranger en novembre, dont environ 29 500 en Corée du Sud et 60 920 au Japon, selon le Defense Manpower Data Center. Ces chiffres n’incluent pas les membres de leur famille qui pourraient vivre avec eux.

Mais le nombre d’unités et de troupes militaires américaines stationnées en permanence à l’étranger a diminué au cours des deux dernières décennies, comme les garnisons de l’armée américaine en Europe en Allemagne. En outre, à Bahreïn et au Qatar au Moyen-Orient, les familles des militaires ne peuvent plus les accompagner depuis juin en raison de problèmes de sécurité que posent la situation explosive avec l’Iran dans la région.

Le général Milley a reconnu qu’il n’avait «aucun enthousiasme» à suggérer des forces de rotation plutôt que des affectations permanentes à l’étranger, car de nombreux militaires apprécient les affectations à l’étranger avec leurs familles. Certains pays aiment aussi avoir une présence militaire américaine permanente, mais ces missions comportent des risques. Le nombre de familles vivantes en Corée du Sud avec la menace de la Corée du Nord à proximité constitue un défi de sécurité depuis des décennies, a déclaré le plus haut gradé militaire américain.

Si quelque chose se produisait, je n’ai pas de problème avec nous, qui mette en danger ceux d’entre nous qui sont en uniforme,je n’ai pas de problème avec ça, c’est pour cela que nous sommes payés, c’est notre travail , mais mettre en danger un nombre important de personnes non combattantes dont nous sommes responsables, j’ai un problème avec ça., a expliqué le plus haut gradé militaire américain.

Au lieu de cela, avoir des militaires dans des bases avancées sur une base de rotation «est un choix stratégique intelligent», a-t-il déclaré. De plus, de nombreux endroits où les États-Unis ont des bases à l’étranger sont un héritage de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide, a noté le général. «À l’avenir, les États-Unis devraient rechercher des emplacements mieux choisis», a déclaré le chef d’état-major américain de la Défense.

«Je n’ai aucun problème avec la présence militaire américaine dans le monde, mais je pense qu’elle devrait être sélective, plus sélective maintenant. Et elle devrait être explicitement pensée pour atteindre un objectif stratégique, par rapport aux objectifs et à la réalité du monde que nous voyons venir», a conclu le général Milley.

«Au milieu d’un changement fondamental dans le caractère de la guerre»

#GenMilley: “You’ve got an ability to see and an ability to hit at range that has never existed before. Those two facts — just those two alone — indicate that we are having a fundamental change in the character of war. »



Read more from the Chairman on the #FutureOfDefense. ⤵️ https://t.co/VQ4cyccQsL — The Joint Staff 🇺🇸 (@thejointstaff) December 3, 2020

«Nous sommes au milieu d’un changement fondamental dans le caractère de la guerre», a également déclaré le général Milley, indiquant, comme l’avait fait avant d’être limogé par Donald Trump qui ne jurait que par les symboles de puissance que sont les porte-avions l’ex-secrétaire à la Défense Mark Esper, que l’armée américaine doit intégrer les avancées technologiques actuelles pour conserver sa supériorité sur la Chine qui de l’avis de tous constitue la plus grave menace stratégique.

Les missiles guidés de précision, les drones et d’autres équipements robotisés ainsi que des satellites de communication avancés, et ceux qui sauront le mieux s’en servir, seront «décisifs» dans une guerre, a-t-il expliqué. «On peut voir le monde aujourd’hui comme jamais auparavant On peut localiser, suivre, identifier et si on peut voir, maintenant que l’on a des armements de précision de longue portée, on peut frapper. C’est fondamental et ça a un énorme effet sur l’avenir du combat».

L’intelligence artificielle, l’alliance homme-machine, la robotique, les armements de précision et «quelques armes hypersoniques» provoqueront un « changement fondamental » sur le champ de bataille mondial, a ajouté le général.

Selon le chef d’état-major américain de la Défense, les armes robotisées seront généralisées d’ici 10 ou 15 ans, et la Chine développe rapidement ses capacités. «Ils voudraient non seulement rattraper, mais dépasser et dominer» les États-Unis et «être capables de nous battre dans des conflits armés d’ici le milieu du siècle»

Le général, qui devrait conserver son poste après l’investiture du président élu le 20 janvier prochain, estime que, pour empêcher la Chine de prendre le contrôle de l’ouest du Pacifique en cas de conflit, il a estimé que les États-Unis devraient déployer des unités aux Philippines, au Vietnam et en Australie, équipées de batteries de missiles à longue portée qui pourraient viser les navires chinois.

Pour cela, le Pentagone doit augmenter sa flotte de 300 navires actuellement à 500 d’ici 2045, dont au moins un quart seraient automatisés, et construire jusqu’à 90 sous-marins, a-t-il dit. Cette liste n’inclut pas les porte-avions géants, des cibles faciles à frapper par d’éventuels missiles longue distance chinois, a-t-il ajouté.

Cette flotte moderne est le meilleur outil de dissuasion, a martelé le général Milley, ajoutant «Je ne dis pas qu’on va faire la guerre à la Chine, nous voulons empêcher une guerre avec la Chine, et nous allons devoir investir dans les capacités militaires pour empêcher que cela arrive».