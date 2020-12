En attendant Biden, l’armée américaine va poursuivre son retrait d’Afghanistan, mais prudemment

Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’armée américaine poursuit, mais prudemment, son retrait d’Afghanistan, où, alors que des négociations de paix sont en cours entre les deux parties, l’administration de Donald Trump a décidé de ne conserver au 15 janvier que 2500 soldats dans le pays, contre environ 13 000 il y a un an.

«Nous appliquons actuellement cette décision. Ce qui se passera après dépendra de la nouvelle administration», a déclaré le général Milley lors d’une intervention aujourd’hui au Brookings Institution de Washington, alors que le président élu Joe Biden doit succéder le 20 janvier à Donald Trump à la Maison-Blanche.

Les Américains sont intervenus dans le pays en 2001, a rappelé le chef d’état-major Mark Milley, « afin de faire en sorte que l’Afghanistan ne soit plus jamais un refuge pour que des terroristes frappent les États-Unis».

«Dans une large mesure, nous avons réussi, du moins à ce jour, à empêcher que cela ne se produise à nouveau», a-t-il jugé lors d’un forum en ligne du groupe de réflexion à tendance libérale dirigé par le général à la retraite John Allen, ancien commandant de la Force internationale d’assistance à la sécurité de l’OTAN et des forces américaines en Afghanistan (USFOR-A).

Les commentaires de Milley ce mercredi 2 décembre étaient ses premières remarques publiques sur les retraits annoncés le 17 novembre par le secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller qui a remplacé l’ex-secrétaire Mark Esper, qui rechignait à accélérer le retrait américain d’Afghanistan et que Donald Trump a limogé en novembre.

.@BrookingsInst welcomes Chairman of @thejointstaff Gen. Mark Milley. @MichaelEOHanlon starts by asking about military readiness in light of #COVID19. Tune in now as the conversation kicks off: https://t.co/ImDbn1akMG pic.twitter.com/yKXz8lH4gD