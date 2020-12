Hong Kong Peines d’emprisonnement pour Joshua Wong et deux autres militants prodémocratie

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Joshua Wong, l’une des figures les plus connues de la contestation à Hong Kong, et deux autres célèbres militants ont été condamnés mercredi à des peines d’emprisonnement pour leur rôle dans les manifestations de l’an passé.

Wong, 24 ans, a écopé de 13 mois et demi de prison tandis que ses camarades Agnes Chow et Ivan Lam ont été condamnés respectivement à dix et sept mois de détention avoir manifesté devant le quartier général de la police hongkongaise.

«Ce n’est pas la fin du combat», peut-on lire sur le compte Twitter de Joshua Wong, quelques minutes après la décision du tribunal.

#JoshuaWong 13.5m in jail – via lawyers, “it’s not the end of the fight. Ahead of us is another challenging battleground. We’re now joining the battle in prison along with many brave protestors, less visible yet essential in the fight for democracy and freedom for HK. pic.twitter.com/1ZGmfUDf7k