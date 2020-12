La situation des droits de l’homme en Biélorussie «a continué à se détériorer» depuis le mois de septembre, dénonce la Haute-Commissaire aux droits de l’homme

Temps de lecture estimé : 4 minutes

La situation des droits de l’homme en Biélorussie «a continué à se détériorer » depuis le mois de septembre, a dénoncé ce vendredi 4 décembre la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, à la Réunion intersessions du Conseil des droits de l’homme sur la situation dans ce pays.

«J’ai le regret d’annoncer que depuis le débat d’urgence du Conseil sur le Belarus en septembre, il n’y a pas eu d’amélioration de la situation des droits de l’homme dans le pays. Au contraire, ces dernières semaines ont été marquées par une détérioration continue, notamment en ce qui concerne le droit de réunion pacifique.», a déclaré la Haute-Commissaire.

«Il est signalé que depuis le 9 août, plus de 27 000 personnes ont été arrêtées. Au cours du dernier mois, des centaines de personnes ont continué d’être arrêtées chaque semaine pendant les manifestations – avec environ 1 000 personnes le 8 novembre et 700 le 15 novembre, tandis que des allégations de blessures lors de dispersions et de mauvais traitements lors d’arrestations continuaient à émerger. Des personnes âgées auraient également été arrêtées lors des marches hebdomadaires pacifiques des retraités. Il y a quatre jours, le 30 novembre, près de 20 personnes ont été arrêtées au cours de leur marche.

«Les sanctions imposées aux manifestants semblent devenir de plus en plus sévères. Jusqu’à récemment, la plupart des manifestants arrêtés ont fait face à des accusations administratives et ont été condamnés à des amendes ou à une détention pouvant aller jusqu’à 15 jours. Ces dernières semaines, de plus en plus de manifestants ont été inculpés en vertu de divers articles du Code pénal, qui entraînent parfois de lourdes peines de prison.

«Par exemple, à la suite de la marche pacifique du 1er novembre, un organe gouvernemental, le Comité d’enquête, a annoncé que 231 personnes étaient traitées comme des suspects pour «organisation et participation active à des actions qui violent gravement l’ordre public» – une accusation criminelle qui peut conduire à jusqu’à trois ans de prison.

«Dans l’ensemble, dans le cadre des élections, plus de 900 personnes auraient été traitées comme des suspects dans des affaires pénales. Outre les manifestants, ils comprennent des candidats à la présidentielle de l’opposition, des partisans de l’opposition, des journalistes, des blogueurs, des avocats et des défenseurs des droits humains. Beaucoup restent en détention.« »

«Je suis également profondément préoccupé par les violations du recours à la force par les forces de sécurité.», poursuit Michelle Bachelet. « »Comme le Conseil le sait, les autorités devraient faciliter les rassemblements pacifiques et le recours à la force pendant les manifestations devrait toujours être exceptionnel, proportionné et une mesure de dernier recours. Même lorsqu’il y a des actes de violence isolés de la part de certains participants, toute l’assemblée ne doit pas être considérée comme perdant son caractère pacifique.»

🇧🇾#Belarus: More than 27,000 people have been arrested since 9 August and recent weeks have seen continued deterioration of the #HumanRights situation. UN Human Rights Chief @mbachelet details a range of serious concerns at a special meeting of @UN_HRC 👉 https://t.co/ZGQDwCYj7y pic.twitter.com/Y6lsoNOBhk — UN Human Rights (@UNHumanRights) December 4, 2020

«Cependant, notre suivi et notre analyse des manifestations depuis le 9 août indiquent que, bien que les participants aient été extrêmement pacifiques, ils ont été systématiquement, et dans la plupart des cas, violemment dispersés, notamment par l’utilisation de gaz lacrymogène, de canons à eau, de balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes, et recours à la force inutile ou disproportionné. Je note avec inquiétude qu’au moins quatre personnes ont perdu la vie dans le contexte des manifestations. De nombreux récits décrivent des manifestants et des passants qui ont été chassés au hasard, frappés à coups de pied et sévèrement battus avec des matraques pendant la dispersion des rassemblements. Nous avons également des rapports multiples et crédibles de personnes battues par des membres des forces de sécurité pendant et après leur transport vers des postes de police ou des centres de détention. S’ils étaient confirmés, de tels incidents constitueraient des mauvais traitements et, dans certains cas, des actes de torture.

«De plus, des hommes masqués, sans insigne ni pièce d’identité, ont fréquemment participé à la dispersion des manifestations, aux côtés de la police anti-émeute. Des véhicules non marqués seraient souvent utilisés pour transporter des personnes qui ont été saisies ou arrêtées. Cela renforce un climat de peur et une atmosphère d’anarchie et d’impunité.»

La Haute-Commissaire presse le gouvernement de Biélorussie de mettre un terme aux violations continues des droits de l’homme.

En particulier, elle appelle le gouvernement «à libérer immédiatement toutes les personnes détenues illégalement ou arbitrairement pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et de participation; à respecter le droit de réunion pacifique et cesser la dispersion violente des rassemblements pacifiques et les représailles judiciaires contre les organisateurs et les participants; à créer un environnement permettant à tous les individus, défenseurs des droits de l’homme, journalistes et avocats de participer aux affaires publiques et de mener leurs activités en toute sécurité et librement; à veiller à ce que des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes, transparentes et impartiales soient menées sur toutes les allégations de torture et autres violations des droits de l’homme, y compris la mort d’au moins quatre personnes dans le cadre des manifestations; demander des comptes aux auteurs; et de rendre justice, vérité et réparations aux victimes et à leurs familles.»

Mais, alors que la très grande majorité des intervenants à la réunion du Conseil des droits de l’homme ont, à la suite de Mme Bachelet, condamné avec force la répression en Biélorussie, dénonçant les violences policières et les élections frauduleuses, le représentant de la Russie à l’ONU à Genève a lui apporté son soutien au régime, tout comme l’Iran, la Syrie, Cuba ou le Venezuela.

Il a estimé qu’il y a avait deux poids et deux mesures, citant notamment l’exemple de policiers français qui ont récemment tabassé un producteur noir, oubliant toutefois que contrairement à la Biélorussie, ces agents sont poursuivis en justice. L’ambassadeur russe, Gennady Gatilov, a aussi tenté de détourner l’attention en évoquant les violences policières aux États-Unis ou le traitement des minorités russophones en Ukraine et les pays baltes.

Depuis la réélection jugée frauduleuse en août du président Alexandre Loukachenko, la Biélorussie est le théâtre d’une contestation du pouvoir avec d’importantes manifestations toutes les semaines