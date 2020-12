Le ministre Sajjan a assisté au Dialogue de Manama

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, a participé de façon virtuelle le 5 décembre au Dialogue de Manama organisé par l’Institut international d’études stratégiques au Royaume de Bahreïn.

Le ministre Sajjan a souligné l’engagement du Canada à promouvoir la paix et la sécurité au Moyen‑Orient et a insisté sur l’importance du multilatéralisme et de la coopération mondiale pour relever efficacement les défis actuels et futurs auxquels est confrontée la communauté internationale. Le ministre s’est entretenu avec ses homologues au sujet de l’opération IMPACT, dans le cadre de laquelle le Canada est un membre actif de la Coalition mondiale de lutte contre Daech et un chef de file parmi les participants à la mission de l’OTAN en Irak. Le ministre a également souligné les contributions des Forces armées canadiennes à d’autres opérations régionales, notamment les opérations ARTEMIS, CALUMET, PROTEUS et JADE.

Le Dialogue de Manama est un sommet annuel sur la sécurité qui réunit des ministres du gouvernement, ainsi que des spécialistes, des façonneurs d’opinion et des membres du secteur des affaires pour participer à un débat animé au sujet des problèmes les plus pressants en matière de sécurité au Moyen‑Orient. Les discussions du Dialogue de cette année ont porté sur la pandémie de COVID-19, la gouvernance mondiale, la résolution des conflits, la prolifération nucléaire, la diplomatie de la défense, et les nouveaux partenariats de sécurité au Moyen‑Orient.

Ce matin, j’ai assisté au Dialogue de Manama de @IISS_org pour discuter de la sécurité mondiale avec les ministres Abdullatif bin Rashid Al Zayanj 🇧🇭 et @badralbusaidi 🇴🇲. Le 🇨🇦 continuera de soutenir la paix et la stabilité dans la région avec ses partenaires et alliés. pic.twitter.com/qZYYhvigY4 — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) December 5, 2020

Citations

« Le monde traverse une période de changement majeur, et il n’y a pas de solutions faciles aux problèmes qui nous touchent tous. Nous avons vu de nombreux exemples, notamment au Moyen‑Orient, de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos efforts combinés. Nous travaillerons toujours avec nos alliés de confiance et nos partenaires aux vues similaires au Moyen‑Orient et dans le monde entier pour faire respecter l’ordre international fondé sur des règles. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

Faits en bref