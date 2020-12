Le ministre Sajjan assiste à la Conférence des ministres de la Défense des Amériques

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a participé hier à la 14e Conférence des ministres de la Défense des Amériques (CMDA), organisée virtuellement par le ministère de la défense nationale du Chili. Les discussions de la CMDA de cette année ont porté sur l’importance de la coopération pour composer avec les enjeux actuels et émergents liés à la défense et à la sécurité dans l’hémisphère occidental.

Les ministres ont reconnu que la COVID-19 avait eu des répercussions importantes sur la paix et la stabilité et qu’il était essentiel de prendre des mesures collectives pour se préparer aux pandémies à l’échelle mondiale et y réagir. Ils ont déclaré qu’ils consacraient des efforts à promouvoir des actions coordonnées en vue d’empêcher la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conformément aux normes et accords internationaux. Les ministres continuent de travailler en collaboration afin de lutter contre les menaces et intrusions cybernétiques et ont convenu de créer un nouveau groupe de travail chargé de traiter les questions relatives à la défense et au cyberespace.

La participation constante du ministre Sajjan au sein de la CMDA contribue à faire progresser les discussions sur ces questions importantes et à renforcer les relations bilatérales et régionales du Canada en matière de défense. Celui-ci a souligné le 20e anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et a réaffirmé que la promotion de l’égalité entre les sexes, de la diversité ainsi que du programme relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité figurait parmi les principales priorités du Canada.

La conférence s’est terminée par l’adoption de la Déclaration de Santiago, laquelle réitère l’engagement de longue date de la CMDA en faveur du maintien de la paix, du respect des droits de la personne et de la sauvegarde de la sécurité des populations civiles.

Aujourd’hui je me suis joint à la 14e Conférence des ministres de la Défense des Amériques, organisée par le Chili 🇨🇱. On a discuté de l’importance de la coopération afin de régler les problèmes de défense émergents et contemporains dans notre hémisphère. #CDMA pic.twitter.com/0LW0xcggQB — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) December 3, 2020

Citation

« Le multilatéralisme est essentiel pour garantir notre succès face aux défis mondiaux. En tant que pays des Amériques, nous dépendons les uns des autres pour le commerce, les échanges culturels et la défense collective. Nous avons créé une alliance qui ne repose pas uniquement sur notre géographie. Elle est ancrée dans nos valeurs communes que sont la démocratie, la paix et les droits de la personne. Grâce à des forums comme celui de la CMDA, et à la Déclaration d’aujourd’hui, nous ferons progresser notre programme d’importance cruciale. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En bref

Créée en 1995, la CMDA est le seul forum qui rassemble les ministres de la défense et de la sécurité de partout en Amérique afin de discuter d’enjeux en matière de défense et de sécurité. Les ministres de l’hémisphère se réunissent tous les deux ans pour partager leurs idées et leurs expériences. La Conférence fait partie intégrante de l’engagement du Canada dans les Amériques, en plus de constituer une plateforme unique pour faire progresser les priorités en matière de défense et interagir avec les 34 États membres.

Les efforts menés par les Forces armées canadiennes dans la région consistent notamment à soutenir les opérations de lutte contre le trafic des stupéfiants dans la mer des Caraïbes et dans l’Est de l’océan Pacifique, dirigées par les É.‑U. dans le cadre de l’Op CARIBBE, à assurer le leadership des partenaires et leur offrir d’autres formations dans le cadre du programme d’instruction et de coopération militaires du MDN, ainsi qu’à offrir de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, y compris le déploiement de l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC), aux pays sinistrés qui en font la demande.

Nous soulignons cette année le 20e anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. La Résolution 1325 réaffirme le rôle important des femmes dans la prévention et la résolution des conflits et dans la consolidation de la paix et souligne qu’il est important qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité.