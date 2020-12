Le ministre Sajjan participe à la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ANASE

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, a assisté mercredi à la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), soit la ADMM+, où il a prononcé un discours en tant qu’invité de la présidence et a participé à la cérémonie du 10e anniversaire du groupe, organisée virtuellement par le Vietnam, le président actuel de l’ANASE.

Dans son allocution, le ministre Sajjan a souligné les contributions du Canada à la sécurité maritime, aux secours en cas de catastrophe et à l’aide humanitaire, ainsi qu’à la formation militaire dans l’Asie du Sud-Est et l’Indo-Pacifique. Protection, Sécurité, Engagement, la politique de défense du Canada reconnaît l’importance de la région pour la sécurité et la prospérité du Canada. Le ministre Sajjan a également souligné l’engagement du Canada dans toute cette région. Le Canada a récemment annoncé une contribution de 8,5 millions de dollars pour aider l’ANASE et ses États membres à intégrer les considérations relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité dans les politiques régionales et nationales.

Le ministre Sajjan a souligné le rôle important que joue l’ANASE en faisant respecter le système international fondé sur les règles et son rôle central à préserver la stabilité de la région indo-pacifique, notamment l’importance du dialogue et de la coopération. L’ANASE a fait progresser la paix et la stabilité régionales en promouvant la primauté du droit, ainsi que le développement économique, social et culturel. En tant que partenaire de dialogue, le Canada travaille avec l’ANASE depuis plus de quatre décennies, tout en continuant à promouvoir les intérêts de ses membres. Le ministre Sajjan a aussi réitéré la volonté du Canada de se joindre à la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ANASE.

Le Canada félicite l’ADMM+ pour avoir réussi à renforcer la coopération et à élaborer les capacités de défense de ses membres au cours des dix dernières années. Le Canada continuera à soutenir l’ANASE en renforçant notre engagement et notre coopération dans l’ensemble de la région indo-pacifique et se réjouit à l’idée de s’engager encore plus étroitement avec les ministres de la Défense de l’ANASE.

Je remercie le ministre Lịch🇻🇳 de m’avoir invité à participer à la réunion des ministres d’@ASEAN & à célébrer sa 10e année. En tant que nations du Pacifique, tant nous unit: le commerce, les liens culturels & notre engagement envers un système international fondé sur des règles pic.twitter.com/O2Dtw6lzRb — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) December 9, 2020

Citations

« Cette année, c’est un honneur particulier de s’adresser à l’ADMM+ en tant qu’invité de la présidence. Le Canada a beaucoup accompli avec l’ANASE et ses États membres au cours de 40 années de coopération fructueuse. En tant que nations du Pacifique, il y a tant de choses qui nous unissent : de notre appui envers l’ordre international fondé sur des règles, au multilatéralisme et à la coopération. Je crois que nous pouvons en réaliser davantage lorsque nous travaillons ensemble. Le Canada est impatient de travailler plus étroitement avec l’ANASE en tant que partenaire fiable, cohérent, et durable afin d’aider à renforcer la coopération dans l’ensemble de la région indo-pacifique. »

Le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan

Faits en bref