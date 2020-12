NORAD: la tradition de suivre le 24 décembre les déplacements du père Noël autour du monde se poursuit

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, qui a comme mission principale de défendre notre continent partagé, poursuit sa tradition qui consiste à suivre les déplacements du Père Noël autour du monde le 24 décembre.

Le compte à rebours jusqu’au 24 décembre a commencé! Alors que le temps presse à l’approche de la nuit de Noël, la région du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord du Canada (NORAD), a nommé le personnel pilotes, mainteneurs et qui sera chargé de la mission de surveiller et d’escorter le Père Noël pendant qu’il termine son voyage magique à travers l’espace aérien canadien.

Ce Noël marquera la 65e année consécutive du NORAD à suivre le voyage du Père Noël à travers le monde. La défense du Canada et des États-Unis est la priorité absolue du NORAD. Le NORAD est un commandement binational américain et canadien chargé de l’alerte aérospatiale et maritime et du contrôle aérospatial de l’Amérique du Nord, ainsi que de la surveillance des activités aérospatiales à l’échelle mondiale. Cependant, chaque année pendant les vacances, le NORAD assume la mission supplémentaire de suivre le Père Noël lors de ses voyages à travers le monde, dit le commandement de la défense aérosptile dans son communiqué annonçant l’identité des pilotes qui escorteront le Père Noël et les pisteurs.

Les pilotes et les techniciens au sol des CF-18 sont ont été choisi parmi le personnel de la 3 e Escadre Bagotville, au Québec, et de la 4e Escadre Cold Lake, en Alberta, tandis que les pisteurs ont ont été choisis parmi le personnel de la défense aérienne du Canada à la 22e Escadre North Bay, en Ontario.

«Merci aux hommes et aux femmes dévoués qui surveillent l’espace aérien nord-américain 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le NORAD suit tout ce qui vole en Amérique du Nord et aux alentours. Le 24 décembre, nous avons également la mission spéciale de suivre et escorter le Père Noël», a déclaré le major-général Eric Kenny, commandant de la région canadienne du NORAD.« En utilisant les puissants systèmes radar et satellite du système d’alerte du Nord, nous sommes en mesure de voir le Nord mieux que jamais, nous permettant de suivre le Père Noël plus précisément, en veillant à ce qu’il puisse voyager en toute sécurité dans l’espace aérien nord-américain. »

Les pisteurs du Père Noël du 21e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale de la 22e Escadre North Bay comprennent l’aviateur Diana Perry (de Meadowvale, en Ontario), l’aviateur Stéphane Jacques (de Valcartier, au Québec) et le sergent d’état-major de l’US Air Force Thomas Truong (de Wichita, au Kansas). ) sera à l’affût. Leur devoir est de maintenir le contact radio avec le Père Noël et ses pilotes d’escorte.

À partir de la 3e Escadre, le capitaine Jean-Sébastien Otis (de Charlesbourg, au Québec) et le capitaine Caleb Robert (de Sault Ste. Marie, en Ontario) serviront de pilotes d’escorte du Père Noël, tandis que le caporal Jean-François Denis (de Saint-Anne-des -Monts, Qc) et la caporale Claudia Côté-Pellerin (de Saguenay, Qc) formeront l’équipe d’entretien.

De la 4e Escadre, le capitaine Tucker Densmore (de Halifax, N.-É.) et le capitaine Sean Foster (de Cold Lake, Alb.), sont les pilotes d’escorte de cette année, avec le caporal Edrendel Caddarao (de San Marcelino, Philippines) et l’aviateur Christopher Marsh (de Scarborough, Ont.) En tant que mainteneurs.

«De la part de tous ceux de la région canadienne du NORAD qui travaillent chaque jour pour assurer la sécurité du Canada et de l’Amérique du Nord – merci pour votre professionnalisme et pour le soutien de vos familles. Joyeuses fêtes! » a ajouté le major-général Kenny.

Comment suivre Santa

Le site Web de NORAD Tracks Santa (http://www.noradsanta.org) est maintenant en ligne. Présentant le village du pôle nord du Père Noël, le site Web comprend un compte à rebours des fêtes, des jeux, des activités, des informations sur la mission du NORAD de défendre l’Amérique du Nord, et plus encore. Le site Web est disponible en huit langues: anglais, français, espagnol, allemand, italien, japonais, portugais et chinois. Des opportunités de suivi sont également offertes via les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

Les applications officielles NORAD Tracks Santa sont disponibles dans les magasins Apple et Google Play, afin que les parents et les enfants puissent compter les jours jusqu’au lancement du Père Noël sur leurs téléphones intelligents et leurs tablettes! Suivez le voyage du Père Noël et partagez votre histoire sur Facebook et Twitter @noradsanta en utilisant le hashtag #NORADTracksSanta.

À partir du 24 décembre à 2 h 01 HNE, les visiteurs du site Web peuvent regarder le Père Noël préparer son vol. Les « Santa Cams » du NORAD diffuseront des vidéos sur le site Web pendant que le Père Noël se fraye un chemin à divers endroits. À partir de 6 h 00 HNE, les traqueurs du monde entier peuvent appeler pour savoir où se trouve le Père Noël en composant le numéro sans frais 1-877-HI-NORAD (1877-446-6723) où ils parleront avec un opérateur téléphonique en direct ou entendront un enregistrement mettre à jour. En raison des problèmes de COVID, le centre d’opérations du NORAD Tracks Santa aura moins d’opérateurs, de sorte que les appelants qui ne rejoignent pas un bénévole entendront un enregistrement régulièrement mis à jour sur l’emplacement actuel du père Noël. De plus, à tout moment le 24 décembre, les utilisateurs d’Amazon Alexa peuvent demander la position du Père Noël via la compétence NORAD Tracks Santa pour Amazon Alexa, et les membres OnStar peuvent appuyer sur le bouton bleu OnStar dans leurs véhicules pour localiser le Père Noël.

Depuis plus de 60 ans, les aéronefs du NORAD identifient et interceptent des aéronefs dans le cadre de l’exécution des missions de souveraineté aérienne et de défense aérienne du NORAD en Amérique du Nord. Le NORAD est en alerte 24 heures sur 24, tous les jours.