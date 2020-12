Nucléaire iranien: de nouvelles négociations mais il est d’abord urgent de rejoindre l’accord, déclare Biden

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le président élu américain Joe Biden a affirmé dans un entretien avec le chroniqueur Thomas Friedman paru aujourd’hui dans le New York Times vouloir engager rapidement de nouvelles négociations avec l’Iran, «en consultation» avec les alliés de Washington, mais uniquement après le retour des États-Unis dans l’accord sur le nucléaire iranien que Donald Trump a quitté.

Les deux hommes se sont entretenus au téléphone mardi soir pendant une heure – le président élu depuis son domicile au Delaware et le chroniqueur du quotidien new-yorkais depuis le sien à Bethesda, dans le Maryland.

À la question de savoir s’il était fidèle à ses vues sur l’accord nucléaire iranien qu’il a exprimées dans une opinion parue le 13 septembre sur CNN.com où il avait manifesté son intention de rejoindre l’accord de Vienne dont s’était retiré Donald Trump, Biden a répondu: «Ça va être difficile, mais oui», écrit Friedman.

Bien avait écrit que «si l’Iran revenait au strict respect de l’accord nucléaire, les États-Unis rejoindraient l’accord comme point de départ de négociations de suivi» et lèveraient les sanctions contre l’Iran que Trump a imposées, rappelle le chroniqueur du New York Times qui souligne que les Iraniens espèrent clairement cela. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a déclaré le 17 novembre qu’un retour à une mise en œuvre complète par les États-Unis et l’Iran peut être «fait automatiquement» et «ne nécessite aucune négociation».

L’accord nucléaire – connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA) – a été signé à Vienne en 2015. Trump s’en est retiré unilatéralement en mai 2018, réimposant des sanctions pétrolières paralysantes contre l’Iran, affirmant que c’était une mauvaise affaire au départ et que l’Iran trichait – ce qui n’était pas l’avis des alliés européens des États-Unis ou des inspecteurs internationaux de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le point de vue de Biden et de son équipe de sécurité nationale est qu’une fois l’accord rétabli par les deux parties, il devra y avoir, à très court terme, une série de négociations pour chercher à prolonger la durée des restrictions (15 ans ans selon l’accord de Vienne) sur la production par l’Iran de matières fissiles qui pourraient être utilisées pour fabriquer une bombe, écrit Thomas Friedman. Des négociations devront aussi porter sur les activités régionales malveillantes de l’Iran, par l’intermédiaire de ses mandataires au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen.

L’équipe de Biden est consciente de tous les autres enjeux, mais pour l’instant, elle insiste sur le fait que l’immense intérêt national des États-Unis est de remettre le programme nucléaire iranien sous contrôle et de pouvoir l’inspecter adéquatement. De l’avis de la nouvelle équipe qui prendra place à la Maison-Blanche le 20 janvier, la mise au point par l’Iran d’une arme nucléaire constitue une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis et du régime mondial de contrôle des armes nucléaires, le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

«Écoutez, on parle beaucoup de missiles de précision et de toute une gamme d’autres choses qui déstabilisent la région», a déclaré Biden à Thomas Friedman, mais le fait est que «la meilleure façon de parvenir à une certaine stabilité dans la région» est de s’attaquer «au programme nucléaire».

Si l’Iran obtient une bombe nucléaire, a-t-il ajouté, cela met une pression énorme sur les Saoudiens, la Turquie, l’Égypte et d’autres pour qu’ils se procurent eux-mêmes des armes nucléaires. «Et la dernière chose dont nous ayons besoin dans cette partie du monde, c’est un renforcement de la capacité nucléaire.»

Idéalement, poursuit le chroniqueur, l’équipe de Biden souhaiterait que la négociation de suivi inclue non seulement les signataires originaux de l’accord – l’Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Union européenne – mais aussi les voisins arabes de l’Iran, en particulier l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

«En consultation avec nos alliés et partenaires, nous allons engager des négociations et des accords de suivi pour resserrer et allonger les contraintes nucléaires de l’Iran, ainsi que pour aborder le programme de missiles.», a déclaré le président élu, ajoutant que «les États-Unis ont toujours la possibilité de réimposer des sanctions si nécessaire et…l’Iran le sait».

Lors de l’entretien avec le chroniqueur en Affaires étrangères du New-York Times , Biden a aussi abordé, outre des questions de politique intérieure comme son arrivée à la Maison-Blanche en pleine lutte à la pandémie aux États-Unis, la question des relations sino-américaines, le président élu déclarant vouloir d’abord procéder à un examen complet de l’accord existant avec la Chine et consulter les alliés traditionnels des États-Unis en Asie et en Europe, «afin de développer une stratégie cohérente».