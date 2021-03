Annexion de la Crimée : encore de nouvelles sanctions canadiennes contre la Russie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a annoncé aujourd’hui de nouvelles sanctions contre 2 personnes et 4 entités en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie et du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine. Cette annonce est en réponse à l’annexion et à l’occupation illégales par la Russie de la République autonome de Crimée.

Depuis qu’il a annexé la Crimée en 2014 et qu’il l’occupe illégalement, le gouvernement russe a continuellement violé la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine. La Russie a soumis les personnes vivant en Crimée à d’importantes violations des droits de la personne et à des abus. Elle a aussi renforcé la présence de son armée sur la péninsule, installé des centaines de milliers de citoyens russes en Crimée, et continue de détruire le patrimoine historique des peuples ukrainien et tatare de Crimée. Le Canada déplore, dans les termes les plus forts, les graves violations du droit international humanitaire et des droits de la personne qui se poursuivent sans relâche en Crimée sous l’occupation russe.

L’annonce d’aujourd’hui appuie l’engagement inébranlable du Canada à l’égard de la souveraineté de l’Ukraine et de son peuple, qui continue de défendre avec force ses droits contre les agressions russes. Le Canada continue de demander à la Russie de cesser son occupation illégale et de libérer tous les prisonniers politiques illégalement détenus.

Les nouvelles mesures du Canada s’harmonisent avec les mesures prises par l’Union européenne et le Royaume-Uni, sont annoncées de concert avec l’Australie et s’ajoutent aux sanctions précédemment imposées.

Citations

« La Russie ignore systématiquement, et ce depuis 7 ans, les appels de la communauté internationale à mettre fin à ses violations de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ainsi que du droit international. Le peuple ukrainien mérite un avenir meilleur, un avenir qu’il puisse lui-même bâtir, libre de toute ingérence de la Russie. C’est pourquoi nous prenons des mesures aujourd’hui, et serons prêts à en prendre de nouvelles au besoin avec nos alliés et partenaires. »

Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

Depuis l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a sanctionné plus de 440 personnes et entités, dont beaucoup en collaboration avec ses alliés. Les sanctions canadiennes imposent un gel des avoirs et une interdiction de transactions.

Sanctions contre la Russie liées à la Crimée

Document d’information\ Source : Affaires mondiales Canada

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie et le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine imposent un gel des avoirs et une interdiction des transactions à l’encontre des personnes énumérées sur la liste. Ces Règlements interdisent aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’extérieur du Canada d’effectuer toute opération portant sur un bien avec ces personnes ou de leur fournir des services financiers ou des services connexes.

Les interdictions particulières sont énoncées dans les Règlements.

À compter d’aujourd’hui, le Canada impose des sanctions contre :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Individus

Aleksandr Nikolaevich Ganov

Leonid Kronidovich Ryzhenkin

Entités

JSC Lenpromtransproyekt

JSC « The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction Directorate »

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine

Entités