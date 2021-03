Après Michael Spavor vendredi, début du procès du deuxième Canadien détenu en Chine, Michael Kovrig,

By

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Après celui de Michael Spavor vendredi, le procès d’un deuxième Canadien détenu en Chine depuis plus de deux ans pour «espionnage», Michael Kovrig, s’est ouvert ce lundi à Pékin, Ottawa dénonçant une détention «arbitraire» en représailles à l’arrestation à Vancouver de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des télécom, Huawei.

La façon dont s’est achevé en un peu plus de deux heures sans qu’un verdict soit rendu public le procès pour espionnage de Michael Spavor est, bien sûr, de très mauvaise augure. Les deux canadiens risquent tous deux une peine de prison à perpétuité.

Les deux Michael ont été arrêtés en décembre 2018, peu après l’interpellation au Canada de la dirigeante du géant chinois des télécoms Huawei suit une demande d’extradition des États-Unis.

Comme lors du premier procès vendredi, les représentants de l’ambassade du Canada en Chine n’ont pas été autorisés à assister à l’audience.

Une fonctionnaire du Tribunal populaire intermédiaire numéro deux de Pékin, où est jugé Michael Kovrig, a déclaré à la presse que l’affaire relevant de la «sécurité nationale», le public n’était pas autorisé à assister au procès.

«Nous sommes très préoccupés par ce refus d’accès et par le manque de transparence de tout le processus judiciaire », a déclaré le chargé d’affaires de l’ambassade du Canada, Jim Nickel, après s’être vu interdire l’accès du palais de justice peu après 9 h, l’heure à laquelle le procès devait commencer.

Il s’est néanmoins félicité de la présence de diplomates de 26 pays, dont l’Allemagne, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne.

Ces diplomates ont posé pour les photographes devant le tribunal, avant d’applaudir le chargé d’affaires de l’ambassade du Canada qui venait de les remercier de leur soutien.

Le diplomate canadien a dit s’attendre à ce que le procès se prolonge jusque dans l’après-midi.

Dégradation des relations entre la Chine et le Canada.

L’arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur du groupe de télécoms, le 1er décembre 2018, a provoqué une dégradation sans précédent des relations entre la Chine et le Canada.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a jugé vendredi «totalement inacceptable» la détention de des deux Canadiens.

Le premier ministre Trudeau avait aussi espoir que le dossier soit abordé en Alaska en fin de semaine dernière lors de la première rencontre de haut niveau entre dirigeants chinois et américains sous la présidence de Joe Biden. «Je suis très confiant que cela sera un enjeu abordé lors de ce sommet», avait précisé Justin Trudeau, ajoutant qu’il savait «à quel point les Américains prennent au sérieux cette situation».

Le Wall Street Journal avait rapporté début décembre que Huawei discutait d’un accord avec l’administration américaine qui permettrait à Meng Wanzhou de regagner la Chine. La justice américaine lui reproche d’avoir contourné des sanctions américaines contre l’Iran.

En mars 2019, l’agence de presse officielle Chine nouvelle avait rapporté que Michel Kovrig, qui travaillait pour l’International Crisis Group, une ONG internationale dont la mission est de prévenir et d’aider à résoudre les conflits, était soupçonné d’espionnage et de vol de secrets d’État et que Michael Spavor était une de ses principales sources d’information.

Spavor était en contact depuis la Chine avec la Corée du Nord, pays dans lequel il organisait des voyages, notamment de personnalités reçues par le dirigeant Kim Jong-un.

L’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, cité par les médias, a dit s’attendre à ce que les deux verdicts soient annoncés dans la semaine par la justice chinoise. «La Chine n’essaie même pas de faire croire qu’il s’agit de vrais procès: les preuves ne sont pas communiquées à la défense et le juge ne prend pas le temps de les examiner».

«Cela ne fait que confirmer que le processus judiciaire est commandité par le Parti communiste et qu’il s’agit de procès politiques », a dénoncé le diplomate.«Le message adressé aux États-Unis est clair: si vous voulez aider les Canadiens, faites en sorte que Meng Wanzhou rentre rapidement en Chine».

*Avec AFP