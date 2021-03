Coalition internationale contre Daech : projets de stabilisation en Iraq et en Syrie et poursuite de l’op IMPACT

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de soutenir la stabilité et la sécurité de la région du Moyen-Orient. Le Canada continue à appuyer les efforts de paix et de stabilisation de la Coalition internationale de lutte contre Daech et des partenaires régionaux de la Coalition internationale en Iraq et en Syrie.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a annoncé aujourd’hui l’affectation de plus de 43,6 millions de dollars au titre du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix pour financer 11 projets de stabilisation en Iraq et en Syrie, à l’occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe restreint de la Coalition internationale de lutte contre Daech.

Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de soutenir la stabilité et la sécurité de la région du Moyen-Orient. Le Canada continue à appuyer les efforts de paix et de stabilisation de la Coalition internationale de lutte contre Daech et des partenaires régionaux de la Coalition internationale en Iraq et en Syrie.

Ce financement constitue un autre exemple de l’engagement continu du Canada envers la Coalition internationale pour veiller à la défaite permanente de Daech et faire progresser la stabilité en Iraq, en Syrie et dans la région. Ces projets aideront la Coalition internationale à réaliser ses priorités de restauration de l’infrastructure publique et de prestation des services essentiels. Ces projets contribueront également à l’enlèvement des restes explosifs de guerre et permettront de soutenir les efforts locaux de renforcement de la paix, en vue de favoriser la réintégration des personnes déplacées dans le pays.

Grâce à ses démarches diplomatiques, à son aide militaire et à son Programme pour la stabilisation et les opérations de paix, le Canada contribue aux 5 secteurs d’efforts de la Coalition internationale, notamment les suivants : participer à la campagne militaire contre Daech, prévenir la circulation transfrontalière des combattants terroristes étrangers, paralyser l’infrastructure financière et économique de Daech, soutenir la stabilisation dans les zones libérées de Daech, et contrer la propagande de ce groupe.

En outre, le Canada est conscient que l’octroi d’une aide humanitaire dans la région est fondamental pour contribuer à atténuer les souffrances des populations les plus vulnérables. Aujourd’hui, à la cinquième Conférence de Bruxelles sur la Syrie, la ministre du Développement international, l’honorable Karina Gould, a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 49,5 millions de dollars pour le Moyen-Orient.

De plus, les Forces armées canadiennes (FAC) continuent d’appuyer la Coalition internationale dans le cadre de l’opération IMPACT, qui représente la contribution militaire du Canada en faveur de la stabilité au Moyen-Orient. Les FAC appuient aussi la mission de l’OTAN en Iraq et mènent des activités bilatérales en Jordanie et au Liban dans le cadre de leur participation à la Coalition internationale.

Citations

«Bien que Daech ait été vaincu sur le plan militaire grâce aux efforts de la Coalition internationale, le groupe continue à représenter une menace insurrectionnelle. Nous sommes résolus à collaborer avec nos alliées et nos partenaires afin d’aider à éliminer les conditions sous-jacentes persistantes qui ont contribué à l’émergence de Daech. En tentant de remédier à ces conditions, nous pouvons aider à accroître la stabilité et la sécurité dans la région et y consacrer tous nos efforts pour favoriser une paix et une prospérité durables pour les populations iraquienne et syrienne.» – Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

Le Canada contribue à la Coalition internationale depuis sa création en 2014. La Coalition internationale est composée de 83 membres, dont plusieurs des alliés et des partenaires les plus proches du Canada.

Depuis 2016, le Canada s’est engagé à verser jusqu’à 3,5 milliards de dollars en financement pour répondre aux crises en Iraq et en Syrie, et atténuer leurs répercussions dans la région.

Une partie du financement total versé par le Canada comprend une somme maximale de 1,4 milliard de dollars en aide humanitaire essentielle et fondée sur le genre destinée aux populations les plus vulnérables de l’Iraq, de la Syrie, de la Jordanie et du Liban. Le Canada compte parmi les principaux donateurs d’aide humanitaire dans la région.

Voir «Projets de stabilisation menés par le Canada en Iraq et en Syrie» >>

Voir «Communiqué conjoint des Ministres du groupe restreint de la coalition contre Daech» >>

Voir «Le Canada annonce de nouveaux fonds pour aider des millions de Syriens» >>