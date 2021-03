Déclaration du ministre des Affaires étrangères à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable Marc Garneau, a fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« Les communautés francophones de partout au pays sont au cœur de notre histoire. Les Canadiennes et les Canadiens sont fiers de nos deux langues officielles et des richesses culturelles qu’elles nous permettent de partager, entre nous et avec le reste du monde. Notre gouvernement valorise non seulement leur apport, mais comprend également qu’il faut continuer d’agir pour les protéger.

« En cette Journée internationale de la Francophonie, le Canada se joint aux francophones et aux francophiles de partout dans le monde pour célébrer la langue française et la diversité de la culture francophone.

« Cette journée nous offre l’occasion de souligner la contribution importante de la Francophonie dans un contexte de crise mondiale qui a permis d’illustrer la solidarité au sein de cette communauté. Le Canada est fier d’être un chef de file de la francophonie mondiale et la langue française constitue un élément fondamental de notre identité et une pierre angulaire de notre diplomatie.

« Cette année, le Canada joindra ses efforts à ceux du gouvernement tunisien et des autres membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie afin que le XVIIIe Sommet de la Francophonie, qui aura lieu à Djerba en novembre prochain, soit un succès.

« En cette Journée internationale de la Francophonie, je tiens à remercier les francophones et les francophiles du Canada pour leur apport inestimable à la grande famille francophone internationale. Notre gouvernement continuera à les promouvoir au sein d’une Francophonie diversifiée et inclusive. »

