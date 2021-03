La Corée du Nord lance deux projectiles dans la mer du Japon

By

La Corée du Nord a tiré jeudi deux projectiles non identifiés en direction de la mer du Japon, a fait savoir le Comité des chefs d’état-major interarmées sud-coréen (JCS), rapporte Yonhap.

Selon l’armée, les projectiles ont été lancés depuis la province du Hamgyong du Sud, dans l’est du pays, tôt jeudi matin (heure de Corée), rapporte l’agence de presse sud-coréenne

«Des informations supplémentaires sont actuellement analysées par les autorités de renseignement Corée du Sud-Etats-Unis», a déclaré le JCS dans un communiqué. «Notre armée se tient prête à toute éventualité dans le cadre d’une étroite coordination Corée du Sud-Etats-Unis avec un renforcement de la surveillance et de la vigilance.»

L’état-major interarmes de l’armée sud-coréenne également indiqué que «projectile non-identifié» avait été tiré par la Corée du Nord dans la mer du Japon.

Aucune précision sur la nature du projectile n’était disponible dans l’immédiat.

La Corée du Nord avait lancé dimanche deux missiles peu après une visite à Séoul du secrétaire d’État américain Antony Blinken et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Il s’agissait du premier lancement de missiles nord-coréens depuis l’arrivée à la Maison-Blanche du président Joe Biden.

Des responsables américains avaient indiqué par la suite qu’il s’agissait de deux missiles de courte portée, non balistiques et avaient minimisé l’importance de ces tirs en expliquant que ces engins étaient classés «dans la catégorie des activités militaires normales du Nord».

Ces tirs «ne sont pas sanctionnés par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contre le programme de missiles balistiques » de Pyongyang, avait précisé un responsable américain sous couvert de l’anonymat.

Quant aux tirs de jeudi (heure de Corée), il n’ya encore eu aucune réaction de Washington.

Si les missiles de croisière ne sont pas interdits en vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contre la Corée du Nord, ces résolutions interdisent par contre à la Corée du Nord de développer des missiles balistiques.

Les missiles balistiques possèdent une portée beaucoup plus longue que les missiles de croisière de même taille et volent rapidement sur leur trajectoire. Ils sont aussi considérés comme étant plus menaçants comme ils sont destinés à transporter des armes nucléaires.

Pyongyang maintient un moratoire auto-imposé sur les tests nucléaires et de missiles de longue portée depuis fin 2017.

*Avec AFP et Yonhap