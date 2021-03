La santé d’Alexeï Navalny se détériore en prison, dénonce son avocate

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’avocate de l’opposant russe Alexeï Navalny, qui purge actuellement une peine de deux ans et demi de prison, a tiré la sonnette d’alarme mercredi sur son état de santé, qui se détériore depuis son arrivée dans une colonie pénitentiaire, rapporte Meduza, un média internet russophone, mais basé à Riga en Lettonie pour des raisons de sécurité et d’indépendance.

Olga Mikhaïlova, l’une des avocates de l’opposant russe, a indiqué que Alexeï Navalny se plaignait depuis peu de «fortes douleurs au dos», ajoutant qu’il avait commencé à ne plus sentir l’une de ses jambes mardi.

L’opposant a pu voir un neurologue mais celui-ci ne lui a pas dit son diagnostic, se contentant de lui donner des cachets d’Ibuprofen, un analgésique et anti-inflammatoire.

«C’est là tout son traitement», a-t-elle regretté, sous-entendant que ces cachets n’ont pas aidé. «Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Il devrait voir un véritable médecin», a dit l’avocate, déplorant n’avoir pu avoir accès mercredi à son client, qui est détenu dans une colonie pénitentiaire de Pokrov, à 100 km à l’Est de Moscou, réputée comme l’une des plus dures de Russie.

L’un des principaux collaborateurs Navalny, Léonid Volkov, a pour sa part estimé que l’administration pénitentiaire pourrait chercher à camoufler le fait que l’opposant a été transféré à l’infirmerie.«Nous ne savons pas où Alexeï Navalny se trouve et pourquoi on le cache à ses avocats», a-t-il écrit sur Facebook.

Une autre collaboratrice, Maria Pevtchikh, a dit être «extrêmement préoccupée» par la «détérioration rapide de son état de santé». «Nous pensons que la vie de Navalny est en danger et exigeons que l’accès soit donné à ses avocats», a-t-elle écrit sur Twitter.

We suppose that Navalny has possibly been transferred to the prison hospital, and the colony administration are trying to cover it up. We believe that Navalny’s life is in danger and demand immediate access to him for his lawyers.