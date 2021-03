L’armée birmane fait une démonstration de force, au moins 19 morts dans la répression de nouvelles manifestations

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Au moins 19 personnes ont été tuées samedi dans la répression de nouvelles manifestations prodémocratie en Birmanie, où l’armée s’est livrée à une démonstration de force, faisant défiler un impressionnant arsenal dans la capitale Naypyidaw.

L’Union européenne et la Grande-Bretagne ont condamné les «meurtres» commis par l’armée dans le pays, qui traverse une grave crise depuis que la cheffe du gouvernement civil Aung San Suu Kyi a été évincée du pouvoir par un coup d’État militaire le 1er février.

«Cette 76e journée des forces armées restera gravée comme un jour de terreur et de déshonneur. Les meurtres de civils non armés, dont des enfants, sont des actes indéfendables», a annoncé l’ambassade de l’Union européenne à Rangoun sur Twitter et Facebook, tandis que l’ambassadeur de Grande-Bretagne a estimé dans un communiqué que «les meurtres extrajudiciaires en disent long sur les priorités de la junte militaire».

This 76th Myanmar armed forces day will stay engraved as a day of terror and dishonour. The killing of unarmed civilians, including children, are indefensible acts. The EU stands by the people of Myanmar and calls for an immediate end of violence and the restoration of democracy.