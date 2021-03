Le Canada prolonge d’un an l’opération IMPACT

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Mardi, le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan,a annoncé que le gouvernement du Canada prolonge l’opération IMPACT jusqu’au 31 mars 2022. L’opération IMPACT a pour but de renforcer les capacités militaires de l’Irak, de la Jordanie et du Liban et d’aider à établir les conditions essentielles à la sécurité et à la stabilité.

Renouveler d’un an l’opération IMPACT permettra aux Forces armées canadiennes (FAC) de continuer à jouer un rôle important en Irak, en Jordanie et au Liban. Dans le cadre de la coalition mondiale et de la mission de l’OTAN en Irak, les FAC poursuivront le travail entamé avec leurs partenaires et les pays alliés pour assurer la défaite permanente de Daech et favoriser la stabilité régionale à long terme. Le renouvellement de l’opération IMPACT permettra aussi aux FAC de continuer à fournir de la formation et de l’aide au renforcement des capacités des forces de sécurité irakiennes et des forces armées de la Jordanie et du Liban.

Depuis le début de l’opération IMPACT en 2014, le Canada n’a jamais cessé de soutenir ses partenaires au Moyen-Orient et de contribuer aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité. La présence des FAC au Moyen-Orient aide les forces de sécurité régionales des partenaires et contribue à améliorer la sécurité dans la région. La lutte internationale contre Daech a allégé les souffrances de nombreuses populations vulnérables. Nous continuerons d’appuyer nos partenaires et alliés en vue d’amener la sécurité et la stabilité dans la région.

Citation

« Le Canada demeurera un partenaire fiable dans le cadre des opérations multinationales partout dans le monde. En renouvelant l’opération IMPACT, nous renforçons l’appui du Canada à ses alliés de l’OTAN et à ses partenaires de la coalition mondiale, et nous poursuivons le travail important en cours au Moyen-Orient. Les Forces armées canadiennes continuent d’œuvrer à l’établissement des conditions essentielles à la stabilité et à la sécurité dans la région. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

