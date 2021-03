Le chef d’état-major de la Défense du Canada condamne avec force la violence des militaires birmans contre leurs propres citoyens

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Intervention inusitée, après la journée la plus sanglante depuis le coup d’État en Birmanie, le chef d’état-major du Canada par intérim, le lieutenant-général Wayne Eyre, s’est joint aux chefs militaires de douze pays dans une déclaration condamnant avec force la violence des militaires birmans contre leurs propres citoyens.

Le lieutenant-général Eyre a publié sur les réseaux sociaux la déclaration, samedi soir, signée par les chefs de la défense des États-Unis, de l’Australie, du Royaume du Danemark, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Italie, du Japon, du Royaume des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée, du Royaume-Uni

«En tant que chefs de la Défense, nous condamnons l’utilisation de la force meurtrière contre des personnes non armées par les forces armées de la Birmanie et les services de sécurité connexes», indique la déclaration.

«Une armée professionnelle doit obéir à des normes de conduites internationales et doit protéger, et non blesser, la population qu’elle sert», peut-on lire également dans la déclaration.

Les chefs militaires des douze pays exhortent ainsi les forces armées de la Birmanie «à cesser la violence et à s’efforcer de rétablir auprès du peuple de la Birmanie le respect et la crédibilité qu’elles ont perdue par leurs actions».

Ajd, des chefs de la Défense ont publié une déclaration commune condamnant la violence militaire au Myanmar :

«Une armée professionnelle doit obéir à des normes de conduite internationales et doit protéger — et non blesser — la population qu'elle sert.»

Lisez la déclaration:

La Birmanie est plongée dans une violente crise depuis que la chef du gouvernement civile Aung San Suu Kyi a été évincée du pouvoir et que l’armée a pris le pouvoir le 1er février.

La journée la plus sanglante depuis le coup d’État

Samedi, des soldats et des policiers auraient tué des dizaines de personnes, dont des enfants, lors de manifestations contre la junte.

Alors que des centaines de citoyens birmans ont été tués depuis le début des manifestations au mois de février, le site d’information en ligne de l’agence de presse Myanmar Now, basée au Myanmar (Birmanie) et qui publient des articles bilingues en birman et en anglais, a rapporté que le nombre de morts avait atteint 114 pour la seule journée de samedi, faisant ce cette journée la plus sanglante depuis le coup d’État du 1er février.

A day after the coup regime’s gunmen killed at least 114 civilians – the bloodiest since the Feb 1 coup – people are out protesting again despite the threat to their lives. This large crowd of protesters marched today (Mar 28) in Sale, Magway. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/tNtBDKukmi — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 28, 2021

Tollé mondial

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est dit « horrifié » par la « terreur » que font régner les militaires birmans. Son homologue britannique Dominic Raab a estimé que la junte avait franchi un «nouveau palier» dans la répression.

L’ambassade américaine à Rangoun a appelé ses citoyens à limiter leurs mouvements dimanche, les appelant à la «prudence» s’ils devaient voyager. Le centre culturel américain de Rangoun a été la cible de coups de feu samedi.

Lors de la traditionnelle Journée des forces armées samedi, le général Min Aung Hlaing avait de nouveau défendu le coup d’État, dénonçant de prétendues irrégularités dans les législatives de novembre, remportées par le parti d’Aung San Suu Kyi.

La violence s’est étendue dans tout le pays, l’armée utilisant des balles réelles dans plus de 40 cantons de neuf régions, y compris à Rangoun, la plus grande ville du pays, selon l’Association pour l’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), une ONG locale qui recense le nombre des morts depuis le putsch.

«Les forces de la junte ont tiré à l’arme automatique sur les zones résidentielles, tuant de nombreux civils, dont six enfants entre dix et seize ans», a déclaré l’ONG. «Le fait que le régime militaire illégitime vise les enfants est un acte d’inhumanité grave».

Un journaliste du canton de Kyeikhto, dans l’État de Mon, a été blessé d’une balle dans la jambe.

Parallèlement, un groupe de rebelles armés de la minorité ethnique des Karens, l’Union nationale karen, a affirmé avoir été bombardé par des chasseurs de la junte dans l’est samedi, quelques heures après que le groupe rebelle s’est emparé d’une base militaire.

Cette action marque la première attaque aérienne dans cet État depuis des années. La cible, la cinquième brigade de l’Union nationale karen (KNU), est l’un des plus grands groupes armés du pays et affirme représenter le peuple karen.

À Londres, l’ambassade de Birmanie a confirmé dimanche que l’ambassadeur avait rencontré le plus jeune fils d’Aung San Suu Kyi la semaine dernière. Kim, âgé de 44 ans, a réitéré sa demande de parler à sa mère par téléphone.

L’ex-cheffe du gouvernement civil est détenue au secret depuis le 1er février dans une résidence de la capitale birmane.

Poursuite des manifestations

Dimanche, les Birmans sont une nouvelle fois dans la rue pour réclamer le retour à la démocratie, et de nombreuses funérailles devaient avoir lieu à travers le pays, qui se remet de sa journée la plus sanglante depuis le putsch, rapporte de son côté l’Agence France-Presse qui a des journalistes sur place.

Malgré le danger, les manifestants sont de nouveau descendus dans les rues de certains quartiers de Rangoun, dont Hlaing, et dans les villes de Dawei, Bago et Monywa dimanche.

« Une fille a reçu une balle dans la tête et est décédée à l’hôpital, tandis que deux hommes ont été abattus sur place », a déclaré à l’AFP un secouriste de Monywa.

À Hlaing, un garçon de 16 ans a perdu la main dans une explosion, en essayant de renvoyer une grenade lancée par les forces de sécurité sur les manifestants, a déclaré un secouriste.

À Mandalay, la famille d’Aye Ko, un père de quatre enfants, tué pendant la nuit de samedi à dimanche, lui a rendu hommage lors d’une cérémonie dimanche.

«Il était le seul à nourrir la famille, le perdre est une grande perte pour nous», a déclaré un proche à l’agence de presse.

