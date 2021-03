Le futur commandement américain de la région indopacifique préconise la fermeté et met en garde contre Pékin et Pyongyang

By

L’hypothèse que la Chine envahisse Taïwan est bien plus sérieuse et imminente que beaucoup ne le pensent, a alerté mardi lors de sa comparution devant le Senate Armed Services Committee, la Commission des Forces armées du Sénat américain, l’amiral John Aquilino, choisi par la nouvelle administration Biden pour diriger le commandement américain de la région indopacifique, qui prône également une présence militaire robuste conjuguée à la diplomatie et aux sanctions, pour mettre la Corée du Nord sur le chemin de la dénucléarisation.

La reconquête de cette île, que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire, est la «priorité numéro 1» de la Chine, a déclaré l’amiral, se faisant l’écho de son prédécesseur, l’amiral Philip Davidson, qui déclarait début mars que «La Chine pourrait envahir Taïwan d’ici six ans pour atteindre son ambition affichée de supplanter les États-Unis comme première puissance militaire dans l’océan Pacifique»

Pour l’amiral Aquilino, la menace est telle que les États-Unis devraient débloquer 27 milliards de dollars pour renforcer «à court terme et de toute urgence» les capacités de défense américaine dans la région.

«Le Parti communiste chinois a généré certaines capacités dans la région destinées à nous tenir à l’écart», a alerté le candidat de Joe Biden à la tête du commandement de la région indo-pacifique.

La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces et menace de recourir à la force en cas de proclamation formelle d’indépendance ou d’intervention extérieure.

Washington est l’allié le plus puissant de l’île et continue de lui fournir des armes.

Laisser la Chine envahir ce territoire de 23 millions d’habitants, qui a son propre gouvernement démocratiquement élu, son armée, sa monnaie, poserait des problèmes majeurs pour le commerce international, qui transite pour beaucoup par l’île, a averti l’amiral Aquilino.

Une invasion qui risquerait aussi de mettre en péril la crédibilité des États-Unis auprès de ses alliés asiatiques, comme le Japon, la Corée du Sud et les Philippines. «Si nous venions à avoir un conflit à Taïwan, le statut des États-Unis, en tant que partenaire de nos alliés serait en jeu», a-t-il prévenu.

Une robuste présence militaire est nécessaire pour amener Pyongyang à la table de négociations

Une présence militaire américaine forte et robuste dans et autour de la péninsule coréenne est nécessaire pour aider à soutenir les efforts de dénucléarisation de la Corée du Nord, a aussi opiné l’amiral Aquilino mardi.

Pour le haut-gradé américain, les régimes de sanctions à eux seuls ne mèneront pas à la dénucléarisation de la Corée du Nord.

«Je ne pense pas que les sanctions à elles seules mèneront à la dénucléarisation de la Corée du Nord», a déclaré l’amiral quatre étoiles de la marine américaine peu avant son audience de confirmation.

«Je pense qu’une position de force solide dans toute la région est essentielle pour garantir que les États-Unis engagent la Corée du Nord à partir d’une position de force», a-t-il ajouté

Les remarques de l’amiral Aquilino interviennent au moment où le Pentagone réexamine sa posture.

Les États-Unis ont actuellement quelque 28 500 soldats stationnés en Corée du Sud.

«Notre position et notre présence actuelles en République de Corée [Corée du Sud, NDLR] assurent la défense mutuelle de la République de Corée tout en dissuadant l’agression nord-coréenne contre les États-Unis et nos alliés et partenaires», a répondu Aquilino à la question d’un sénateur qui demandait quels changements à la position américaine dans la péninsule pourraient être appropriés pourraient être appropriés pour la position de défense américaine dans la péninsule coréenne.

«Nous devons également continuer d’explorer, d’améliorer et de ressourcer nos capacités de défense antimissile.», a-t-il aussi noté, soulignant également l’importance des alliances américaines dans la région.

Aquilino a également souligné que le Nord n’avait pas encore pris de mesures significatives vers la dénucléarisation tout en continuant à faire progresser ses capacités de missiles et d’autres armes de destruction massive.

«Kim Jong-un continue de faire progresser ses capacités tant conventionnelles que stratégiques, faisant récemment défiler de nouveaux chars, roquettes et missiles».

Actuellement commandant de la flotte américaine du Pacifique, Aquilino a encore souligné l’importance de l’application des sanctions contre la Corée du Nord.

«Les sanctions économiques, combinées à la diplomatie et à l’application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies devraient continuer à être appliquées pour convaincre le régime de revenir à des négociations significatives», a conclu celui que la présidence américaine destine à prendre le commandement de toutes les forces américaines dans la région indo-pacifique.