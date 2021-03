Le secrétaire d’État américain réclame la réouverture des points d’accès humanitaire aux frontières syriennes

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken a réclamé lundi la réouverture de points d’accès humanitaires aux frontières syriennes, fermés en 2020 sous la pression de la Russie, estimant que les puissances mondiales devraient avoir honte de leur inaction.

«Comment est-il possible que nous ne puissions pas trouver dans nos cœurs l’humanité commune pour réellement prendre des mesures significatives ?», s’est insurgé le secrétaire d’État américain, qui présidait une session mensuelle du Conseil de sécurité sur le volet humanitaire du dossier syrien qui divise depuis dix ans les Occidentaux et la Russie, premier soutien de Damas.

«Regardez dans vos cœurs», a-t-il imploré les membres du Conseil de sécurité, en faisant appel à leur fibre familiale pour obtenir une amélioration de la situation humanitaire en Syrie, objet d’une réunion de donateurs à Bruxelles en ce début de semaine. «Nous devons trouver un moyen de faire quelque chose, d’agir pour aider les gens. C’est notre responsabilité. Et honte à nous si nous ne le faisons pas».

As I underscored at the @UN today, the U.S. stands with the Syrian people and the international community in calling for a nationwide ceasefire and humanitarian access to Syrians in need. The U.S. is the single largest humanitarian donor to the Syrian people. pic.twitter.com/t7Sm90mfyv