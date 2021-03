Les manifestants à nouveau dans les rues de Birmanie malgré la répression sanglante

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Des manifestants prodémocratie étaient à nouveau dans les rues lundi dès l’aube en Birmanie malgré la sanglante répression du week-end, fermement condamnée par la communauté internationale et qui a fait plus de cent morts dont plusieurs enfants samedi durant la journée la plus sanglante depuis le coup d’État militaire il y a deux mois, rapporte ce matin l’Agence France-Presse, qui a des journalistes sur place.

Les Nations unies ont estimé à 107, dont sept enfants, le nombre de morts samedi lors des protestations massives organisées contre la junte qui paradait à la traditionnelle « journée des forces armées », mais s’attendent à ce que ce bilan augmente encore. Les médias locaux font état de 114 morts.

La chaîne Myawaddy TV, gérée par l’armée, a fait état de 45 morts samedi, justifiant la répression en affirmant que les manifestants avaient fait usage d’armes à feu et de bombes contre les forces de sécurité.

Mais le dernier bilan pour le 28 et le 28 mars de Myanmar Now, une agence de presse basée au Myanmar (Birmanie) et dont journalistes de publient des articles bilingues en birman et en anglais en ligne, et qui faisait état hier de 114 morts, est maintenant de 169 personnes, dont au moins 14 mineurs, tués par les hommes armés de la junte au total dans 50 villes sont mortes aux mains des hommes armés de la junte.

Le bilan de Myanmar News, qui dit avoir pu tous les identifier sauf 15, est basée, précise l’agence birmane, sur la confirmation des membres de la famille, des habitants et des organisations de secours.

(2/2) The data is based on confirmation from family members, locals and relief organisations. Please contact Myanmar Now if you would like to change or add any information on the deal toll. #WhatsHappeningInMaynmar pic.twitter.com/n76fEGWOTq — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 29, 2021

Pour sa part, l’Association pour l’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), une ONG locale qui recense les victimes de la répression, fait état dans dernier bilan en date de d’au moins 459 personnes qui auraient ont été tuées depuis le putsch du 1er février.

«C’est terrible», a déclaré dimanche le président américain Joe Biden à des journalistes. «C’est absolument scandaleux», a-t-il ajouté, dénonçant des morts gratuites.

L’Union européenne a condamné dimanche soir «une escalade de la violence inacceptable» et «une voie insensée» choisie par la junte, dans un communiqué de son chef de la diplomatie Josep Borrell évoquant un «jour d’horreur et de honte».

«Les actions honteuses, lâches et brutales de l’armée et de la police – qui ont été filmées en train de tirer sur des manifestants alors qu’ils fuyaient et qui n’ont même pas épargné les jeunes enfants – doivent être immédiatement stoppées», selon une déclaration commune dimanche de deux hautes responsables de l’ONU, Michelle Bachelet et Alice Wairimu Nderitu.

Un communiqué conjoint inhabituel des chefs des forces de défense de 12 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l’Allemagne, a dénoncé dans la nuit de samedi à dimanche l’utilisation de la force par l’armée birmane contre des civils «non armés».

Les manifestants à nouveau dans les rues de Birmanie malgré la répression sanglante

About 20,000 people, including monks, took part in an anti-military dictatorship rally in Tangse, Sagaing, today (Mar 29) .#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/dpAJkbMqUZ — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 29, 2021

Lundi, des manifestants sont sortis dès l’aube dans l’État Kachin (Nord) et des étudiants sont descendus dans les rues à Monywa dans la région de Sagaing (centre) et Mawlamyine (Moulmein) dans l’État Môn (Sud-Est), selon des médias locaux.

Des centaines de personnes ont également manifesté à Plate, dans la région de Mandalay (centre), avec des banderoles assurant : « le peuple ne sera jamais vaincu ».

Parallèlement, les funérailles de victimes de la répression du week-end se poursuivaient. Dans la région de Sagaing, des centaines de personnes ont rendu hommage à Thinzar Hein, une étudiante infirmière de 20 ans tuée par balle en venant aider des secouristes à soigner des manifestants blessés.

The body of 20-year-old nurse Thinzar Hein was brought back to her hometown of Kani, Sagaing, today. As a member of a rescue team, she was attending to victims shot by the junta’s troops in Monywa on Sunday when she too was shot in the head and killed. #WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/1UH3LL7zLz — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 29, 2021

Au Canada, le ministère des Affaires étrangères dans son avis au voyageur a non seulement demander aux Canadiens d’éviter tout voyage en Birmanie, mais enjoint ceux qui peuvent le faire en toute sécurité de quitter le pays.

Et aujourd’hui, lundi, le ministère britannique des Affaires étrangères a conseillé à ses ressortissants en Birmanie de partir le plus tôt possible, suite à «une augmentation significative du niveau des violences récentes».

La veille, l’ambassade américaine à Rangoun avait demandé à ses citoyens de limiter leurs mouvements, les appelant à la «prudence».

Frappes aériennes dans l’État Karen

Thousands of Karen villagers flee as military continues airstrikes



The attacks were in retaliation for the Myanmar military’s loss of a base to the KNU on Saturday. #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/IGgzupcs0W — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 28, 2021

Dans l’État Karen (Sud-Est), l’Union nationale karen (KNU), l’un des principaux mouvements de rébellion des minorités ethniques du pays, a été visée par des frappes aériennes durant le week-end, les premières depuis vingt ans.

Les raids ont fait quatre morts et neuf blessés, selon Hsa Moo, de l’ethnie Karen et militante des droits de l’homme. Quelque 3000 personnes ont fui dimanche soir de nouvelles frappes en traversant la frontière thaïlandaise.

Le premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-Cha a déclaré lundi à la presse à Bangkok que l’armée se préparait à de nouvelles arrivées.

Durant la «journée des forces armées» samedi, le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, a de nouveau justifié le putsch en invoquant des fraudes aux élections de novembre, remportées par le parti d’Aung San Suu Kyi, et promis de nouvelles élections. Mais il a averti que les actes de «terrorisme qui peuvent nuire à la tranquillité et à la sécurité de l’État sont inacceptables».

*Avec AFP et Myanmar Now