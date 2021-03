L’étau se resserre sur les généraux birmans qui poursuivent la répression: Londres sanctionne un conglomérat détenu par la junte

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre la junte militaire à l’origine d’un coup d’État en Birmanie, visant un conglomérat détenu par des militaires qu’il a accusé de «violations graves des droits humains».

«Les sanctions d’aujourd’hui visent les intérêts financiers de l’armée, afin d’aider à tarir les sources de financement de leur campagnes de répression contre des civils», a déclaré Dominic Raab dans le communiqué annonçant les sanctions contre le conglomérat Birmanie Economic Holdings, qui contrôle notamment des ports.

Today US @SecBlinken and I have announced new sanctions which target Myanmar military business interests.



The UK and our partners will not hesitate to take action against a regime that has caused so much pain to so many innocent civilians 🇬🇧 🇺🇸

https://t.co/dyTYhSr6bI