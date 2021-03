Ouïghours: les représailles de Pékin en riposte aux sanctions canadienne sont «inacceptables», juge Trudeau

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Chine riposte au Canada et aux États-Unis en imposant à son tour des sanctions contre des entités et individus, une décision que le gouvernement du Canada juge «inacceptable», rapporte La Presse Canadienne.

Lundi, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) ont adopté de concert des sanctions contre des responsables chinois et une entité pour des violations présumées des droits de la personne contre les minorités musulmanes en Chine.

Samedi, le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi en déclarant que Pékin riposterait à cette décision «basée sur des rumeurs et de la désinformation».

Le ministère chinois prévient dans sa déclaration que le gouvernement chinois «est fermement déterminé à protéger sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts de développement» et il exhorte les autres pays à «cesser la manipulation politique et […] de s’ingérer dans les affaires internes de la Chine», sans quoi «ils se brûleront les doigts».

Ainsi, pour le Canada, la Chine sanctionne le député conservateur Michael Chong, ainsi que le Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes.

Ce sous-comité, où M. Chong siège, étudie la situation des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que ces sanctions représentaient «une attaque envers la liberté d’expression, la transparence et la démocratie», ajoutant que «Le Canada est solidaire de ses parlementaires contre ces mesures inacceptables et continuera de défendre les droits de la personne avec ses partenaires internationaux.»

«Les sanctions de la Chine contre les parlementaires et les institutions démocratiques canadiennes sont inacceptables et constituent une attaque contre la transparence et la liberté d’expression.», a également déclaré le ministre des Affaires étrangères canadien, Marc Garneau.«Le gouvernement du Canada se range du côté des parlementaires et de tous les Canadiens. Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour défendre la démocratie et la liberté d’expression, et nous continuerons à prendre les mesures qui s’imposent lorsque les obligations internationales en matière de droits de la personne sont violées. Nous devons nous unir pour rappeler à ceux qui violent les droits de la personne et les droits démocratiques que le monde est aux aguets.», a dit le chef de la diplomatie canadienne.

Quant au député Michael Chong, il a affirmé que les démocraties devaient «parler au nom des sans-voix»: «Si cela signifie que la Chine me sanctionne, je l’arbore comme un insigne d’honneur».

Les sanctions imposées aux députés visent à museler la liberté d’expression et le débat au cœur de notre démocratie: au Parlement.



Nous ne serons pas réduits au silence.



Nous continuerons à dénoncer les violations du droit international à Hong Kong et lors du génocide ouïghour. https://t.co/GBEWhUpnJk — Michael Chong 🇨🇦 (@MichaelChongMP) March 27, 2021

Aux États-Unis, la présidente de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), Gayle Manchin, et son vice-président, Tony Perkins, font l’objet de sanctions.

Les gens et entités concernés se voient interdire les séjours en Chine et ils ne pourront pas faire des affaires ou des échanges avec des citoyens ou organisations chinoises.